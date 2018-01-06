Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg
|R$ 9,69
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|R$ 3,05
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg
|R$ 1,65
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt
|R$ 2,75
|AZEITONAS VERDES C/CAROÇO PONZAN – 500gr
|R$ 7,49
|GELATINA DR.OETKER – 20gr - Sabores
|R$ 0,99
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr
|R$ 2,99
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 800gr – sache
|R$ 10,99
|BISCOITO RECHEADO PASSATEMPO – CHOCOLATE- 130gr
|R$ 1,59
|ERVA TERERE BARÃO – 500gr
|R$ 3,49
|ERVA MATE CAMPANÁRIO – 500gr – Sabores
|R$ 7,45
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO REI DA ECONOMIA – Leve12Pague11
|R$ 6,99
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg
|R$ 5,95
|LIMPADOR PERFUMADO CASAFLOR – 500ml
|R$ 2,49
|CERVEJA NOVA SCHIN -350ml
|R$ 1,79
|CERVEJA SKOL 350ml – CX PROMOCIONAL C/18un
|R$ 36,00
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg
|R$ 8,99
|COXÃO DURO BOVINO - Kg
|R$ 15,49
|CONTRA FILÉ BOVINO - Kg
|R$ 17,49
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|R$ 9,99
|MIOLO DA PALETA E PATINHO BOVINO - kg
|R$ 14,99
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 10,99
|PONTA DE COSTELA BOVINA -KG
|R$ 15,99
|PONTA DE PEITO NATURAFRIG - KG
|R$ 12,85
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 10,75
|CUPIM E SURTUM BOVINO – KG
|R$ 14,95
|MUSCULO BOVINO – Kg
|R$ 10,49
|SABADÃO DA EXPLOSÃO 06/01/2018
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|R$ 1,15
|BETERRABA – KG
|R$ 1,79
|CEBOLA COMUM - KG
|R$ 1,49
|CENOURA - KG
|R$ 1,95
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|R$ 3,89
|MELANCIA - KG
|R$ 1,19
|BATATA COMUM - KG
|R$ 1,98
|BATATA DOCE - KG
|R$ 1,49
|TOMATE SALADA - KG
|R$ 4,15
|REPOLHO VERDE - KG
|R$ 1,39
|BANANA NANICA - KG
|R$ 1,89
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|R$ 1,89
|PIMENTÃO VERDE - KG
|R$ 4,79
|ABACAXI – UNIDADE
|R$ 4,49
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS