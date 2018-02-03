Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
|HORT FRUTI
|R$
|LARANJA – KG
|R$ 1,98
|BETERRABA – KG
|R$ 2,09
|CEBOLA COMUM - KG
|R$ 1,89
|CENOURA - KG
|R$ 1,92
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|R$ 4,89
|MELANCIA - KG
|R$ 1,15
|BATATA COMUM - KG
|R$ 1,75
|BATATA DOCE - KG
|R$ 1,95
|TOMATE SALADA - KG
|R$ 2,09
|REPOLHO VERDE - KG
|R$ 1,39
|BANANA NANICA - KG
|R$ 1,29
|MANDIOCA C/ CASCA - KG
|R$ 1,89
|PIMENTÃO VERDE – KG
|R$ 3,49
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ ANAJA MIX– 5kg
|R$ 7,29
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|R$ 3,05
|AÇÚCAR CRISTAL SONORA - 2kg
|R$ 3,95
|MILHO VERDE FUGINI –200gr – sache
|R$ 1,29
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt
|R$ 2,49
|GELATINA DR.OETKER – 20gr - Sabores
|R$ 0,99
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr
|R$ 2,99
|SUCO AURORA UVA - 1,5 lts
|R$ 12,99
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI – Kg –FATIADO (NA COMPRA DA PEÇA INTEIRA O KG SAI POR R$ 7,49)
|R$ 7,69
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 800gr – sache
|R$ 10,99
|CAFÉ A VACUO CABOCLO – 500gr
|R$ 9,49
|CERVEJA SKOL – 269ml – UM
|R$ 1,99
|REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts
|R$ 2,69
|SABÃO EM PÓ TIXAN – CARTUCHO -1kg
|R$ 4,99
|PAPEL HIGIENICO COTTON DELUXE – Lv12Pg11
|R$ 10,49
|RAÇÃO MARTIN DOG - 7kg
|R$ 17,99
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg
|R$ 7,99
|COXÃO DURO BOVINO - Kg
|R$ 15,25
|CONTRA FILÉ BOVINO - Kg
|R$ 17,45
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|R$ 9,99
|PATINHO BOVINO - kg
|R$ 14,95
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 10,99
|PONTA DE COSTELA BOVINA -KG
|R$ 15,25
|PONTA DE PEITO NATURAFRIG - KG
|R$ 12,49
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 10,19
|CUPIM E SURTUM BOVINO – KG
|R$ 14,95
|CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg
|R$ 15,49
|MUSCULO BOVINO – KG
|R$ 10,49
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS