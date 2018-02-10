Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ 1. ARROZ ANAJA MIX– 5kg R$ 6,95 2. ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml R$ 2,95 3. AÇÚCAR CRISTAL SONORA - 2kg R$ 3,69 4. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1KG R$ 1,55 5. CAFÉ CABOCLO – 500gr R$ 8,99 6. MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340gr R$ 1,09 7. MILHO DE PIPOCA PONZAN -500gr R$ 1,99 8. AZEITONA PONZAN -500gr R$ 6,99 9. FAROFA PRONTA PONZAN -250gr R$ 1,99 TEMPERO COPO PONZAN – 300gr R$ 1,99 BISCOITO DALLAS - 400gr R$ 2,49 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr R$ 2,85 CREME DE LEITE PIRACANJUBA -200gr R$ 1,95 GELATINA DR.OETKER – SABORES -20gr R$ 0,95 MACARRÃO INSTANTANEO NISSIN LAMEN - 85gr R$ 1,19 IOGURTE NESTLE NINHO POLPA – Bdj – 600gr R$ 4,69 ERVA MATE PANTANEIRA -500gr R$ 2,49 LEITE PIRACANJUBA – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATDADO- 1lt R$ 2,49 ERVA MATE CAMPANARIO -500gr - SABORES R$ 6,99 PAPEL HIGIENICO PADRÃO ECONOMY – LV12PG11 R$ 8,89 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – Lv12Pg11 R$ 10,59 AMACIANTE DE ROUPAS YPE - 2lts – FRAGANCIAS R$ 5,69 SABÃO BARRA YPE – c/05 R$ 5,79 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg R$ 5,49 SABÃO EM PÓ TIXAN YPE – 1kg - Cartucho R$ 4,79 DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500ml R$ 1,49 SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS R$ 0,99 CREME DENTAL COLGATE MPA -90gr R$ 2,19 CERA LIQUIDA PERFUMADA POLITRIZ -750ml R$ 2,59 LIMPADOR PERFUMADO CASA FLOR – 500ml – FRAGANCIAS R$ 2,29 RAÇÃO MARTIM DOG – 7kg R$ 16,99 CERVEJA BRAHMA - 350ml R$ 1,99 CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml R$ 1,59 REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts R$ 2,69 MELANCIA – Kg R$ 0,89 TOMATE SALADA - kg R$ 2,69 BATATA COMUM – kg R$ 1,65 CEBOLA COMUM - kg R$ 1,75 BANANA NANICA - kg R$ 1,59 CENOURA - kg R$ 1,89 PIMENTÃO VERDE –kg R$ 3,49 BATATA DOCE – kg R$ 1,93 BETERRABA –kg R$ 2,09 LARANJA ESPECIAL CUTRALE – kg R$ 1,85 MAÇÃ NACIONAL – kg R$ 3,49 MANDIOCA C/CASCA – kg R$ 1,69 ALHO GRANEL - kg R$ 12,99 UVA BENITAKA/NIAGARA/ITALIA/RED GLOBE – kg R$ 3,99 COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg R$ 7,89 COXÃO DURO E PATINHO BOVINO - Kg R$ 14,99 CONTRA FILÉ E COXÃO MOLE BOVINO - Kg R$ 17,45 CARNE MOIDA BOVINA - kg R$ 8,99 PALETA BOVINO - kg R$ 10,99 AGULHA E MUSCULO BOVINO – KG R$ 9,99 PONTA DE COSTELA BOVINA -KG R$ 14,99 PONTA DE PEITO NATURAFRIG - KG R$ 10,99 FRALDINHA BOVINA – KG R$ 9,49 CUPIM BOVINO – KG R$ 13,85 CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg R$ 13,89 REQUEIJÃO NESTLÉ TRADICIONAL – 200gr R$ 5,49



Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613