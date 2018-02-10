Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 21:26

Buscar

Últimas notícias
X

Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas Ofertas

Luiz Guido Junior

Publicado em 10/02/2018 às 12:09

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$
1. ARROZ ANAJA MIX– 5kg  R$                       6,95
2. ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml  R$                       2,95
3. AÇÚCAR CRISTAL  SONORA  - 2kg  R$                       3,69
4. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1KG  R$                       1,55
5.   CAFÉ CABOCLO – 500gr  R$                       8,99
6.   MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340gr  R$                       1,09
7.   MILHO DE PIPOCA PONZAN -500gr  R$                       1,99
8.   AZEITONA PONZAN -500gr  R$                       6,99
9.   FAROFA PRONTA PONZAN  -250gr   R$                       1,99
 TEMPERO COPO PONZAN – 300gr  R$                       1,99
    BISCOITO DALLAS - 400gr  R$                       2,49
   LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr  R$                       2,85
CREME DE LEITE PIRACANJUBA -200gr  R$                       1,95
GELATINA DR.OETKER – SABORES  -20gr  R$                       0,95
 MACARRÃO INSTANTANEO NISSIN LAMEN  - 85gr  R$                       1,19
IOGURTE NESTLE NINHO POLPA – Bdj – 600gr  R$                       4,69
ERVA MATE PANTANEIRA -500gr  R$                       2,49
LEITE PIRACANJUBA – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATDADO- 1lt  R$                       2,49
 ERVA MATE CAMPANARIO -500gr -  SABORES  R$                       6,99
PAPEL HIGIENICO PADRÃO ECONOMY – LV12PG11  R$                       8,89
 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – Lv12Pg11  R$                     10,59
AMACIANTE DE ROUPAS YPE  - 2lts – FRAGANCIAS  R$                       5,69
SABÃO BARRA YPE – c/05  R$                       5,79
 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg  R$                       5,49
SABÃO EM PÓ TIXAN YPE – 1kg -  Cartucho  R$                       4,79
DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500ml  R$                       1,49
SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS  R$                       0,99
 CREME DENTAL COLGATE MPA -90gr  R$                       2,19
CERA LIQUIDA PERFUMADA POLITRIZ -750ml  R$                       2,59
 LIMPADOR PERFUMADO CASA FLOR – 500ml – FRAGANCIAS  R$                       2,29
 RAÇÃO MARTIM DOG – 7kg  R$                     16,99
CERVEJA BRAHMA  - 350ml  R$                       1,99
CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml  R$                       1,59
REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts  R$                       2,69
 MELANCIA – Kg  R$                       0,89
 TOMATE SALADA - kg  R$                       2,69
 BATATA COMUM – kg  R$                       1,65
 CEBOLA COMUM - kg  R$                       1,75
BANANA NANICA -  kg  R$                       1,59
 CENOURA - kg  R$                       1,89
PIMENTÃO VERDE –kg  R$                       3,49
 BATATA DOCE – kg  R$                       1,93
 BETERRABA –kg  R$                       2,09
  LARANJA ESPECIAL CUTRALE – kg  R$                       1,85
 MAÇÃ NACIONAL – kg  R$                       3,49
 MANDIOCA C/CASCA – kg  R$                       1,69
  ALHO GRANEL -  kg  R$                     12,99
 UVA BENITAKA/NIAGARA/ITALIA/RED GLOBE – kg  R$                       3,99
COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg  R$                       7,89
 COXÃO DURO E PATINHO BOVINO - Kg  R$                     14,99
CONTRA FILÉ E COXÃO MOLE BOVINO - Kg  R$                     17,45
  CARNE MOIDA BOVINA - kg  R$                       8,99
 PALETA BOVINO - kg  R$                     10,99
AGULHA E MUSCULO BOVINO – KG  R$                       9,99
PONTA DE COSTELA BOVINA -KG  R$                     14,99
PONTA DE PEITO NATURAFRIG - KG  R$                     10,99
 FRALDINHA BOVINA – KG  R$                       9,49
CUPIM  BOVINO – KG  R$                     13,85
 CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg  R$                     13,89
  REQUEIJÃO NESTLÉ TRADICIONAL – 200gr  R$                       5,49


Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

----------------------------

Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas Ofertas

Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Publicidade

Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo