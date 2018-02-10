Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|1. ARROZ ANAJA MIX– 5kg
|R$ 6,95
|2. ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|R$ 2,95
|3. AÇÚCAR CRISTAL SONORA - 2kg
|R$ 3,69
|4. FARINHA DE TRIGO LINDA – 1KG
|R$ 1,55
|5. CAFÉ CABOCLO – 500gr
|R$ 8,99
|6. MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340gr
|R$ 1,09
|7. MILHO DE PIPOCA PONZAN -500gr
|R$ 1,99
|8. AZEITONA PONZAN -500gr
|R$ 6,99
|9. FAROFA PRONTA PONZAN -250gr
|R$ 1,99
|TEMPERO COPO PONZAN – 300gr
|R$ 1,99
|BISCOITO DALLAS - 400gr
|R$ 2,49
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr
|R$ 2,85
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA -200gr
|R$ 1,95
|GELATINA DR.OETKER – SABORES -20gr
|R$ 0,95
|MACARRÃO INSTANTANEO NISSIN LAMEN - 85gr
|R$ 1,19
|IOGURTE NESTLE NINHO POLPA – Bdj – 600gr
|R$ 4,69
|ERVA MATE PANTANEIRA -500gr
|R$ 2,49
|LEITE PIRACANJUBA – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATDADO- 1lt
|R$ 2,49
|ERVA MATE CAMPANARIO -500gr - SABORES
|R$ 6,99
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO ECONOMY – LV12PG11
|R$ 8,89
|PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – Lv12Pg11
|R$ 10,59
|AMACIANTE DE ROUPAS YPE - 2lts – FRAGANCIAS
|R$ 5,69
|SABÃO BARRA YPE – c/05
|R$ 5,79
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg
|R$ 5,49
|SABÃO EM PÓ TIXAN YPE – 1kg - Cartucho
|R$ 4,79
|DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500ml
|R$ 1,49
|SABONETE REXONA – 84gr – FRAGANCIAS
|R$ 0,99
|CREME DENTAL COLGATE MPA -90gr
|R$ 2,19
|CERA LIQUIDA PERFUMADA POLITRIZ -750ml
|R$ 2,59
|LIMPADOR PERFUMADO CASA FLOR – 500ml – FRAGANCIAS
|R$ 2,29
|RAÇÃO MARTIM DOG – 7kg
|R$ 16,99
|CERVEJA BRAHMA - 350ml
|R$ 1,99
|CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml
|R$ 1,59
|REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts
|R$ 2,69
|MELANCIA – Kg
|R$ 0,89
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,69
|BATATA COMUM – kg
|R$ 1,65
|CEBOLA COMUM - kg
|R$ 1,75
|BANANA NANICA - kg
|R$ 1,59
|CENOURA - kg
|R$ 1,89
|PIMENTÃO VERDE –kg
|R$ 3,49
|BATATA DOCE – kg
|R$ 1,93
|BETERRABA –kg
|R$ 2,09
|LARANJA ESPECIAL CUTRALE – kg
|R$ 1,85
|MAÇÃ NACIONAL – kg
|R$ 3,49
|MANDIOCA C/CASCA – kg
|R$ 1,69
|ALHO GRANEL - kg
|R$ 12,99
|UVA BENITAKA/NIAGARA/ITALIA/RED GLOBE – kg
|R$ 3,99
|COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg
|R$ 7,89
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO - Kg
|R$ 14,99
|CONTRA FILÉ E COXÃO MOLE BOVINO - Kg
|R$ 17,45
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|R$ 8,99
|PALETA BOVINO - kg
|R$ 10,99
|AGULHA E MUSCULO BOVINO – KG
|R$ 9,99
|PONTA DE COSTELA BOVINA -KG
|R$ 14,99
|PONTA DE PEITO NATURAFRIG - KG
|R$ 10,99
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 9,49
|CUPIM BOVINO – KG
|R$ 13,85
|CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg
|R$ 13,89
|REQUEIJÃO NESTLÉ TRADICIONAL – 200gr
|R$ 5,49
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS