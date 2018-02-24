Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORTI FRUTI
|R$
|LARANJA - KG
|1,98
|BETERRABA - KG
|2,09
|CEBOLA COMUM - KG
|2,49
|CENOURA - KG
|2,15
|MAÇA NACIONAL - KG
|4,39
|MELANCIA - KG
|1,15
|BATATA COMUM- KG
|1,62
|BATATA DOCE - KG
|2,15
|TOMATE SALADA - KG
|2,99
|REPOLHO VERDE - KG
|0,99
|BANANA NANICA - KG
|1,67
|MANDIOCA COM CASCA - KG
|1,89
|PIMENTÃO VERDE - KG
|3,65
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ DALLAS – TIPO 01 -5kg
|9,59
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|2,95
|FEIJÃO SAKURA – TIPO 1 – 1kg
|3,19
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1KG
|1,69
|AZEITONA PONZAN -500gr
|7,29
|TEMPERO COPO PONZAN – 300gr
|1,99
|BISCOITO DALLAS - 400gr
|2,49
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr
|2,85
|LEITE PIRACANJUBA – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATDADO- 1lt
|2,59
|CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml
|1,59
|REFRIGERANTE GUARANÁ ANTARCTICA – 2lts
|4,95
|CERVEJA SKOL – 269ml
|1,99
|PAPEL HIGIENICO PADRÃO PREMIUM – Lv12Pg11
|9,25
|AMACIANTE DE ROUPAS YPE - 2lts – FRAGANCIAS
|5,89
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – 1kg
|5,79
|DETERGENTE LIQUIDO YPE – 500ml
|1,59
|COSTELA RIPA E COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg
|7,89
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO - Kg
|15,49
|CONTRA FILÉ E COXÃO MOLE BOVINO - Kg
|17,49
|CARNE MOIDA BOVINA - kg
|8,99
|MIOLO DA PALETA E MIOLO DA AGULHA BOVINO - kg
|14,99
|AGULHA E MUSCULO BOVINO – KG
|9,99
|PONTA DE COSTELA E SURTUM BOVINO -KG
|14,99
|PONTA DE PEITO NATURAFRIG- KG
|11,99
|FRALDINHA BOVINA – KG
|9,49
|CUPIM BOVINO – KG
|13,85
|CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg
|13,89
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS