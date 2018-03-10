Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUTI R$ LARANJA – KG 1,38 BETERRABA – KG 2,15 CEBOLA COMUM - KG 2,29 CENOURA - KG 1,99 MAÇÃ NACIONAL - KG 4,15 MELANCIA - KG 1,29 BATATA COMUM - KG 1,38 BATATA DOCE - KG 2,09 TOMATE SALADA - KG 3,09 REPOLHO VERDE - KG 1,15 BANANA NANICA - KG 3,09 MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,89 PIMENTÃO VERDE - KG 3,74 PRODUTOS R$ ARROZ DALLAS – TIPO 01 -5kg 9,59 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml 2,95 ACUCAR CRISTAL SONORA - 2kg 3,69 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1KG 1,69 CAFÉ CABOCLO – 500gr – Extra Forte E Tradicional 8,19 LEITE EM PÓ NINHO – 400gr 9,89 BISCOITO DALLAS - 400gr 2,49 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr 5,75 LEITE PIRACANJUBA - 1lt – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATADO 2,69 CERVEJA SKOL – 269ml 1,99 REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA – 2lts 4,89 DETERGENTE LIQUIDO YPÊ – 500ml 1,59 AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ - 2lts – FRAGANCIAS 5,99 SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – cartucho 4,99 SABÃO EM BARRA YPÊ – c/05un 5,75 SABONETE REXONA - 84gr - FRAGANCIAS 0,99 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg 7,85 COXÃO DURO OU PATINHO BOVINO - Kg 15,39 CONTRA FILÉ OU COXÃO MOLE BOVINO - Kg 17,29 CARNE MOIDA BOVINA - kg 8,99 MIOLO DA PALETA OU MIOLO DA AGULHA BOVINO - kg 14,99 AGULHA OU MUSCULO BOVINO – KG 9,99 COSTELA DESOSSADA OU SURTUM BOVINO -KG 13,99 PONTA DE PEITO NATURAFRIG OU JBS- KG 11,89 FRALDINHA BOVINA – KG 9,49 CUPIM BOVINO – KG 12,99 LINGUIÇA DE FRANGO COPACOL –Pct -600gr- SABORES 8,99 CAPA DO CONTRA FILÉ NATURAFRIG – Kg 13,49

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503