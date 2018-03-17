Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUTI R$ LARANJA – KG 1,39 BETERRABA – KG 2,25 CEBOLA COMUM - KG 2,39 CENOURA - KG 2,39 MAÇÃ NACIONAL - KG 3,99 MELANCIA - KG 1,35 BATATA COMUM - KG 1,59 BATATA DOCE - KG 1,89 TOMATE SALADA - KG 3,19 REPOLHO VERDE - KG 1,45 BANANA NANICA - KG 2,59 MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,89 PIMENTÃO VERDE - KG 3,98 PRODUTOS R$ ARROZ DALLAS – TIPO 01 -5kg 9,59 FEIJÃO SAKURA – TIPO 1 – 1kg 3,09 ACUCAR CRISTAL SONORA - 2kg 3,79 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1KG 1,95 CAFÉ CABOCLO – 500gr – Extra Forte E Tradicional 8,19 CREME DE LEITE MOCOCA OU PIRACANJUBA – 200gr 2,09 BISCOITO DALLAS - 400gr 2,49 ERVA MATE PANTANEIRA -TRADICIONAL – 500gr 2,89 LEITE PIRACANJUBA - 1lt – INTEGRAL/DESNATADO/SEMIDESNATADO 2,69 CERVEJA SKOL – 269ml 1,99 SUCO AURORA INTEGRAL– 1,5lts 11,99 CREME DENTAL CLOSE UP TRIPLE – 70gr 1,79 AMACIANTE DE ROUPAS PEQUI – 5lts 10,99 SABÃO EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – cartucho 4,99 SABÃO EM BARRA YPÊ – c/05un 5,75 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP – Lv12Pg11 11,45 COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINO - kg 7,85 COXÃO DURO OU PATINHO BOVINO - Kg 15,39 CONTRA FILÉ OU COXÃO MOLE BOVINO - Kg 17,29 CARNE MOIDA BOVINA - kg 8,99 MIOLO DA PALETA OU MIOLO DA AGULHA BOVINO - kg 14,99 AGULHA OU MUSCULO BOVINO – KG 9,99 COSTELA DESOSSADA OU SURTUM BOVINO -KG 13,99 PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg 14,49 FRALDINHA BOVINA – KG 9,49 COXA E SOBRECOXA BELLO – kg 4,29 LINGUIÇA MISTA BELLO – kg 8,49 PERNIL SUINO C/PELE –kg 8,99

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503