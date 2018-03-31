Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|HORT FRUTI
|R$
|1. LARANJA – KG
|1,38
|2. BETERRABA – KG
|2,65
|3. CEBOLA COMUM - KG
|2,15
|4. CENOURA - KG
|2,16
|5. MAÇÃ NACIONAL - KG
|3,69
|6. MELANCIA - KG
|1,09
|7. BATATA COMUM - KG
|1,69
|8. BATATA DOCE - KG
|1,68
|9. TOMATE SALADA - KG
|2,99
|10. REPOLHO VERDE - KG
|1,09
|11. BANANA NANICA - KG
|1,69
|12. MANDIOCA C/ CASCA - KG
|1,89
|13. PIMENTÃO VERDE - KG
|3,89
|14. ALFACE – UN
|1,98
|16. LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt
|2,89
|17. LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1lt
|2,79
|18. ACUCAR CRISTAL SONORA - 2kg
|3,79
|19. OLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|2,89
|20. CAFÉ CABOCLO – 500gr – Extra Forte E Tradicional
|8,19
|21. CHOCOLATE BARRA ARCOR – 100gr
|3,79
|22. BOMBOM NESTLE – 300gr
|7,99
|23. MILHO VERDE FUGINI - Sache – 200gr
|1,19
|24. MOLHO DE TOMATE SOFRUTA – 340gr
|0,99
|25. FARINHA DE MILHO PONZAN – 500gr
|2,99
|26. POLVILHO DOCE PONZAN – 1kg
|5,69
|27. CERVEJA CRISTAL – 269ml
|1,39
|28. CERVEJA ITAIPAVA – 269ml
|1,59
|29. CERVEJA SKOL – 269ml
|1,95
|30. CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml
|1,79
|31. COSTELA RIPA OU COSTELA MINGUINHA BOVINA - kg
|7,85
|34. CARNE MOIDA BOVINA - kg
|8,99
|36. AGULHA OU MUSCULO BOVINO – KG
|9,99
|39. FRALDINHA BOVINA – KG
|9,95
|41.PANCETA SUINA C/PELE ESTRELA - kg
|9,95
|42.PERNIL SUINO C/PELE ESTRELA - kg
|8,99
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS