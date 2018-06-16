Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

ARROZ DALLAS T1- 5KG 8,99 OLEO DE SOJA CONCORDIA - 900ML 2,99 AÇÚCAR CRISTAL SONORA – 2kg 3,49 CAFE AROMA PREMIUM SUPREMO E EXTRA FORTE - 250G 3,89 CAFE AROMA PREMIUM SUPREMO EXTRA FORTE– 500gr - 7,75 FARINHA DE TRIGO MONTREAL - 1 KG 1,99 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 800gr 10,39 BOMBOM GAROTO SORTIDOS - 300gr 8,15 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt 3,59 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt 3,45 FAROFA DE MANDIOCA PRONTA ZAELI - 500G - SABORES 4,19 MILHO PIPOCA ZAELI - 500GR 2,29 VINHO CAMPO LARGO – 750ml - SABORES 9,65 CERVEJA CRYSTAL - 269ML 1,39 VINHO PORTO MOURO - 750ML - SABORES 8,39 HIDRATANTE PAIXAO - 200ML – FRAGANCIAS 4,79 FRALDA DESCARTAVEL BABY ROGER (P-26/M-20/G-18/XG-16) 9,25 VEJA MULTI USO - 500ml - FRAGANCIAS (EXCETO BIO ALCOOL) 3,45 PAPEL HIGIENICO SUBLIME – Lv12Pg11 6,75 PALETA SUINA – (C/PELE) – Kg 7,99 PERNIL SUINO – (C/PELE) – kg 8,35 CUPIM BOVINO – kg 13,99 COSTELA MINGUINHA OU COSTELA RIPA BOVINA – kg 8,65 PONTA DE COSTELA BOVINA – kg 15,49 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg 17,49 PATINHO BOVINO OU MIOLO DA PALETA – kg 14,95 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA – kg 15,45 COSTELA DESOSSADA OU PONTA DE PEITO NATURAFRIG BOVINA – kg 14,49 FRALDINHA BOVINA – kg 9,49 ALCATRA BOVINA – kg 17,99 MUSCULO OU AGULHA BOVINA – kg 9,99 CARNE MOIDA BOVINA – kg 9,49 PICANHA BOVINA - KG 24,99 FILE MIGNON BOVINO - KG 21,99

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT HORT FRUTI R$ LARANJA – KG 1,29 BETERRABA – KG 2,59 CEBOLA COMUM - KG 3,59 CENOURA - KG 1,55 MAÇÃ NACIONAL - KG 4,98 MELANCIA - KG 0,95 BATATA COMUM - KG 1,69 BATATA DOCE - KG 2,15 TOMATE SALADA - KG 2,29 REPOLHO VERDE - KG 1,19 BANANA NANICA - KG 1,69 MANDIOCA C/ CASCA - KG 1,95 ALFACE HIDROPONICO 1,89

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503