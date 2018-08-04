Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

BISCOITO RECHEADO NESTLE PASSATEMPO – 130gr –Sabores 1,65 BOMBOM GAROTO – 300gr 8,25 ROSQUINHA MABEL – 400gr – Sabores 4,69 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr 5,49 TEMPERO COPO PONZAN – 300gr 1,99 SUCO INTEGRAL DE UVA ALIANÇA – 1,5lts 10,49 AMACIANTE DE ROUPAS PEQUI AZUL - 5lts 10,49 AGUA SANITARIA CANDURA - 5lt 9,99 SABONETE REXONA – 84gr – Fragancias 0,89 CONDICIONADOR MONANGE – 350ml -Fragancias 5,49 SHAMPOO MONANGE – 350ml –Fragancias 4,79 TINTURA COR&TON – (Exceto Cores Vermelhos) 9,29 LOÇÃO HIDRATANTE ORIGEM NASCA - 500ML 5,99 KIT 6 ESPONJAS ABRASIVA ESFREBOM+POTE 1,2L 7,99 DESINFETANTE BUFALO – 750ml – Fragancias 2,99 RAÇÃO PARA CÃO PEDIGREE – 1kg - Sabores 12,59



Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503