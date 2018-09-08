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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira nossas ofertas!

Luiz Guido Junior

Publicado em 08/09/2018 às 07:25

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT

 

HORT FRUTI

R$
  1. TOMATE SALADA - kg

2,19
  1. BATATA COMUM - kg

0,99
  1. REPOLHO VERDE - kg

0,97
  1. CEBOLA COMUM - kg

0,99
  1. MELANCIA - kg

0,98
  1. ABACAXI PEROLA – UNIDADE

2,99
  1. MORANGO - BDJ

3,99
  1. MAÇÃ NACIONAL - kg

3,75
  1. CENOURA - kg

1,98
  1. PIMENTÃO VERDE - kg

3,79
  1. BETERRABA – kg

1,75
  1. BATATA DOCE - kg

2,89
  1. BANANA NANICA - kg

2,19
  1. LARANJA - KG

1,85
  1. MAMÃO FORMOSA – kg

1,99

        

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503

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