Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg 3,79 BATATA COMUM - kg 0,99 REPOLHO VERDE - kg 0,89 CEBOLA COMUM - kg 1,09 ABACAXI HAVAÍ – UNIDADE 3,75 CENOURA - kg 1,95 PIMENTÃO VERDE - kg 3,85 BETERRABA – kg 1,89 BATATA DOCE - kg 2,99 BANANA NANICA - kg 2,59 LARANJA - kg 1,75 MAMÃO FORMOSA – kg 2,25 MELÃO ESPANHOL – kg 2,49 MANDIOCA C/CASCA – kg 1,79 MELANCIA – kg 1,09

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503