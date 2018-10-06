Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas ofertas!
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
|SABADÃO DA EXPLOSÃO
|R$
|PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA)
|R$ 10,69
|APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – Kg (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA)
|R$ 5,29
|SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg
|R$ 4,99
|LINGUIÇA CALABRESA ESTRELA – kg
|R$ 11,99
|FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg
|R$ 2,29
|ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml
|R$ 2,99
|CAFÉ 3 CORAÇÕES – 500gr- Extra Forte ou Tradicional
|R$ 8,29
|MISTURA PARA BOLO LUAL – 400gr – Sabores
|R$ 2,29
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt
|R$ 3,39
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt
|R$ 3,29
|LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr
|R$ 3,59
|ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL -500gr
|R$ 2,19
|CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml
|R$ 1,79
|CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO - 269ml
|R$ 1,49
|REFRESCO EM PO BRASSUK - 300gr - SABORES
|R$ 4,69
|REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts
|R$ 2,49
|ÁGUA SANITARIA CANDURA – 2lts
|R$ 3,79
|AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts - Fragancias
|R$ 6,39
|SABONETE REXONA – 84gr – Fragancias
|R$ 0,89
|PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA - Lv12Pg11
|R$ 11,79
|PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg
|R$ 8,59
|PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg
|R$ 8,29
|COSTELA MINGUINHA E COSTELA RIPA BOVINA -
|R$ 10,49
|PONTA DE COSTELA BOVINA - kg
|R$ 15,99
|COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|R$ 17,99
|FRALDINHA OU MUSCULO BOVINO – kg
|R$ 10,69
|COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 16,79
|PATINHO OU MIOLO DA PALETA BOVINO – kg
|R$ 15,79
|ALCATRA BOVINA – kg
|R$ 18,29
|PONTA DE PEITO NATURAFRIG BOVINA – kg
|R$ 13,99
|AGULHA BOVINA - kg
|R$ 10,99
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 10,49
|HORT FRUTI
|R$
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 3,19
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,09
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 0,88
|CEBOLA COMUM - kg
|R$ 0,99
|ABACAXI HAWAI – UNIDADE
|R$ 3,79
|CENOURA - kg
|R$ 1,69
|PIMENTÃO VERDE - kg
|R$ 4,19
|BETERRABA – kg
|R$ 1,75
|BATATA DOCE - kg
|R$ 2,99
|BANANA NANICA - kg
|R$ 2,59
|LARANJA - kg
|R$ 1,75
|MAMÃO FORMOSA – kg
|R$ 2,29
|MELÃO ESPANHOL – kg
|R$ 2,59
|MANDIOCA C/CASCA – kg
|R$ 1,79
|MELANCIA – kg
|R$ 0,95
|MAÇÃ NACIONAL - KG
|R$ 3,79
|MORANGO - BDJ
|R$ 3,75
|CHUCHU - KG
|R$ 1,29
|OFERTA DO DIA
|IOGURTE NESTLE POLPA MORANGO OU MORANGO + VITAMINAS BDJ 540 GR
|R$ 3,99
|UVA RED GLOBE - BDJ
|R$ 3,98
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Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
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Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS