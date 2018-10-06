Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:

SABADÃO DA EXPLOSÃO R$ PRESUNTO COZIDO ESTRELA – kg (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA) R$ 10,69 APRESUNTADO LANCHE ESTRELA – Kg (PEÇA INTEIRA OU MEIA BARRA) R$ 5,29 SALSICHA HOT DOG ESTRELA – kg R$ 4,99 LINGUIÇA CALABRESA ESTRELA – kg R$ 11,99 FARINHA DE TRIGO LINDA – 1kg R$ 2,29 ÓLEO DE SOJA CONCORDIA – 900ml R$ 2,99 CAFÉ 3 CORAÇÕES – 500gr- Extra Forte ou Tradicional R$ 8,29 MISTURA PARA BOLO LUAL – 400gr – Sabores R$ 2,29 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt R$ 3,39 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO OU SEMIDESNATADO – 1lt R$ 3,29 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA – 395gr R$ 3,59 ERVA MATE PANTANEIRA TRADICIONAL -500gr R$ 2,19 CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml R$ 1,79 CERVEJA ANTARCTICA SUB ZERO - 269ml R$ 1,49 REFRESCO EM PO BRASSUK - 300gr - SABORES R$ 4,69 REFRIGERANTE TAUBAIANA – 2lts R$ 2,49 ÁGUA SANITARIA CANDURA – 2lts R$ 3,79 AMACIANTE DE ROUPAS YPÊ – 2lts - Fragancias R$ 6,39 SABONETE REXONA – 84gr – Fragancias R$ 0,89 PAPEL HIGIENICO PERSONAL VIP FOLHA DUPLA - Lv12Pg11 R$ 11,79 PERNIL SUINO ESTRELA – (C/PELE) – kg R$ 8,59 PALETA SUINA ESTRELA – (C/PELE) – kg R$ 8,29 COSTELA MINGUINHA E COSTELA RIPA BOVINA - R$ 10,49 PONTA DE COSTELA BOVINA - kg R$ 15,99 COXÃO MOLE OU CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,99 FRALDINHA OU MUSCULO BOVINO – kg R$ 10,69 COXÃO DURO OU MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 16,79 PATINHO OU MIOLO DA PALETA BOVINO – kg R$ 15,79 ALCATRA BOVINA – kg R$ 18,29 PONTA DE PEITO NATURAFRIG BOVINA – kg R$ 13,99 AGULHA BOVINA - kg R$ 10,99 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 10,49 HORT FRUTI R$ TOMATE SALADA - kg R$ 3,19 BATATA COMUM - kg R$ 1,09 REPOLHO VERDE - kg R$ 0,88 CEBOLA COMUM - kg R$ 0,99 ABACAXI HAWAI – UNIDADE R$ 3,79 CENOURA - kg R$ 1,69 PIMENTÃO VERDE - kg R$ 4,19 BETERRABA – kg R$ 1,75 BATATA DOCE - kg R$ 2,99 BANANA NANICA - kg R$ 2,59 LARANJA - kg R$ 1,75 MAMÃO FORMOSA – kg R$ 2,29 MELÃO ESPANHOL – kg R$ 2,59 MANDIOCA C/CASCA – kg R$ 1,79 MELANCIA – kg R$ 0,95 MAÇÃ NACIONAL - KG R$ 3,79 MORANGO - BDJ R$ 3,75 CHUCHU - KG R$ 1,29 OFERTA DO DIA IOGURTE NESTLE POLPA MORANGO OU MORANGO + VITAMINAS BDJ 540 GR R$ 3,99 UVA RED GLOBE - BDJ R$ 3,98

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Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503