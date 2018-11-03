Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas:
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SABADÃO DA EXPLOSÃO HORT FRUT
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OFERTAS VÁLIDAS PARA – 03/11/2018
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HORT FRUTI
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R$
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4,98
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1,39
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0,99
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1,79
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Loja 4: Rua Estevão Alves Corrêa, 885 - Bairro Alto - Aquidauana-MS (67) 3241-6503
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS