Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 11:14

Buscar

Últimas notícias
X

Aventura

‘Harleyros’ da Capital pegam estrada e movimentam Piraputanga com motos lendárias

Grupo de amantes da Harley-Davidson percorrem 350km pelas belas paisagens da Br-262

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/01/2019 às 12:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
3a131fa2-3aef-4c50-b9c6-c511b5bdb5fc
97e9ecfd-c22c-451a-bd72-e76917619330
b2232d5c-7d31-437a-bb50-8a6eb4ff6e5b
f0ca7919-83bc-428a-98ad-4ae000d8295d
hd-piraputanga-5
92486980-26ab-4b8a-8916-b58308c53afe
4afdae09-2dbf-4df2-af52-86a2885b394b
a0bafe18-b963-42ab-b2cc-3e60994e0d83
906fb816-cdda-4b85-a319-b6570b4523d1
d1e6c51b-3479-40d1-ae68-e031c37e8e87
hd-piraputanga-4
5ae6409e-2eae-4071-ad01-5007e2ddaeae
f3b49020-c9eb-481b-99b4-1d1d7b3ad970
60689e7a-d48c-4a7a-84c6-a5cf18cdf4f8
a007d96d-2385-4ec4-b32a-b22da418b2e5
hd-piraputanga-2
f11e6062-072a-4e97-b3d0-2448444ed91f
d7b8d369-2769-45bd-a12f-5f8303e6f1b8
2c91e84c-5116-4e99-8aa5-6b1647559b93
47be9ed7-4619-4c23-bae1-123d04d58ecb
ad884f30-1573-42af-8141-7e2cdf8cd627
5241963d-f9b1-439f-a3ba-e4e5e83a5532
e0d03cc6-a920-48f9-bf9f-a9ae978cf2f1
hd-piraputanga-6
2bdd78dc-9dfb-4ba3-9268-c78b200923c6
9bef47ea-0e68-434e-bc0b-2462dbd9c1ee
95652eec-23ac-42a6-b548-176b661a026a
a35d9f76-151d-4fbb-83f2-4d776c9a200d
d67c425b-563d-4aa7-80d4-dc9021204a85
fd45d0ba-158c-40b5-9612-56d29d0c7bbb
mulheres-de-harlley

Crédito do vídeo: Redação

É nítido como os valores da Harley-Davidson, marca americana centenária de motos de grande porte e com muitas cilindradas, refletem no estilo de vida daqueles que realizam o sonho de adquirir o lendário veículo de duas rodas. E neste domingo (13) aconteceu a primeira viagem estradeira do ano do Bonde HOG de Campo Grande. Sigla do inglês “Harley Owners Group”, o grupo de donos dessas motocicletas potentes movimentou, com cerca de 40 motos, a BR -262, partindo de Campo Grande e chegando a Aquidauana, passando pelo distrito de Camisão e tendo como ponto de parada, o almoço em Piraputanga.

No total, os motociclistas completaram 350km da primeira viagem do trimestre do HOG da Capital. De acordo com Guilherme Shuch, gerente da concessionaria Rota 67 Harley-Davidson, o grupo, tradicionalmente conhecido por “bonde” realiza diversas viagens semelhantes ao longo do ano, e esta foi o primeiro percurso “bate-e-volta” de 2019.

Leia Também

• Piraputanga sedia ciclo de ações de turismo, cultura, juventude e educação ambiental

• Prefeito de Bodoquena é premiado com o Prêmio Piraputanga de Turismo 2018

• Piraputanga foi palco do primeiro curso de escalada em rocha de Mato Grosso do Sul

“Nós sempre programamos os passeios do HOG por trimestre. No mês que vem já planejaremos o próximo trimestre e com certeza estaremos aqui para o Encontro de Relíquias de Aquidauana. Esta primeira viagem foi bacana para caramba, em período de férias, com 70 pessoas sobre 40 motocicletas que vieram para sair de casa, se divertir, comer um peixe e pra voltar em segurança”, explica Guilherme.

Guilherme Schuc - Presidente do HOG Campo Grande

O gerente da concessionária ainda é o manager e presidente do motoclube oficial da marca em Campo Grande. “Cada concessionária tem o direito de criar um HOG, portanto, não é um motoclube independente. Existem milhares de HOGs pelo mundo, conectados pela mesma paixão à Harley-Davidson. Ainda é preciso haver o Road Captain, habilitado a liderar o comboio, com cursos específicos, para que o bonde flua com segurança e tranquilidade nas estradas. Há toda uma hierarquia”, esclarece o gerente da Rota 67.

Valores da Harley

A marca lendária de motos ainda apregoa um estilo de vida singular, voltado à sensação de independência, autenticidade e paixão pelas estradas abertas. E Guilherme defende que quem adquire uma Harley faze parte de um grupo de milhares de amantes em todo o planeta que compartilham da mesma visão.

Marca legendária, é sonho de consumo de milhares de fãs em todo o mundo. Foto: divulgação

 

“Nós, que estamos trabalhando na Harley, temos um entendimento de que não é apenas comprar uma motocicleta, mas sim realizar um sonho. Por isso, sabemos que muitos chegam até a gente sem antes ter tido uma Harley na vida. Então nós os preparamos para esse mundo de confraternização a fim de colocá-los nas estradas com segurança”, pondera.

Para o gerente e HOG Cap, sempre há um plano para introduzir os donos de Harleys neste mundo de aventuras, desde o primeiro passeio até às viagens mais longas. “Aonde a sede de estrada estiver no coração do camarada, a gente tá preparado!”, diz com bom humor.

O próximo passo do grupo deve ser uma expedição para o Chile, com apoio de autoridades também da Argentina e Paraguai, além da Embaixada Brasileira, “Estamos orientando àqueles que têm vontade de ir com a gente para tirar suas férias em novembro. No total, serão de 50 a 60 motocicletas em viagem ao Chile, quase 6 mil quilômetros rodados em 13 dias de viagem”, finaliza Schuch.

Sem preconceitos de marca

André Chita, profissional de educação física da Capital, também viajou pela primeira vez com o comboio, porém em uma moto Honda. Segundo ele, o “calouro da turma” já pensa em entrar definitivamente no mundo das Harleys, após ter sido bem-recebido pelo grupo, sem preconceitos.

“Estou muito satisfeito de ter recebido esse convite para participar dessa aventura. Superou minhas expectativas porque aqui o lance é bastante organizado, chegamos orientados a não ingerir bebidas alcoólicas, mesmo doidos para tomar uma cerveja com esse peixe”, disse entre risos.

André considerou como “bastante gratificante” participar da viagem. “Eu acho que é uma família, todos pilotando as motos com responsabilidade. São pessoas resolvidas em suas respectivas áreas de trabalho. Até brinquei com eles que sou intruso, mas fui muito bem acolhido e esse é o primeiro passo para adquirir uma. Percebi o poderio da escuderia, é como se fosse uma religião. Escondi a marca da minha moto com esparadrapo e vim tranquilo”, brincou o profissional de educação física.

Mulheres ‘harleyras’

Thais Carlesse, Gabriela Carmona e Luciana Kviski

As mulheres estão com tudo no HOG da Harley-Davidson, e o melhor, pilotando suas potentes motos. Três ‘harleyras’ chegaram no sábado (12) antes do bonde, para visitar o rancho de um amigo no distrito de Palmeiras. E no domingo, participaram da confraternização em Piraputanga para voltar com o comboio, mas na ida tomaram um trecho diferente: de terra.

Gabriela Carmona, 31 anos, é estudante de arquitetura em Campo Grande e tem uma das mais emblemáticas motos da marca: uma Fat Boy 1750 cilindradas. A motociclista contou que já viaja há algum tempo e uma das mais distantes foi até Balneário Camburiú, totalizando 2.800 km de viagem.

“Nós temos uma paixão que é a Harley-Davidson. Viemos aqui para rodar, conhecer a cidade, o restaurante aqui que é super bem falado e também pegamos uma estradinha para sair um pouco do comum, da rotina”, relatou.

Para a aventureira, adquirir uma Harley foi uma vitória. “A gente luta para realizar esse sonho. Minha paixão pela Harley-Davidson vai além, é um estilo de vida, e aqui no HOG todos tem uma com seu estilo e cada um customiza conforme a sua personalidade”.

Assista um pouco dos 'Harleyros' invadindo Piraputanga

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo