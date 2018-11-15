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Proclamação da República

PRF utiliza novo equipamento em testes de alcoolemia na operação deste ano

Com ele, o motorista nem precisará descer do veículo para realizar o teste

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/11/2018 às 10:29

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anuniou nesta quinta-feir (15) que vai operar com uma novidade na Operação Proclamação da República de 2018: um aparelho de triagem para testes de etilômetro-bafômetro.

Segundo a corporação, os benefícios deste aparelho de triagem são agilidade e redução do tempo necessário para o teste do aparelho convencional. Com ele, o motorista nem precisará descer do veículo para realizar o teste. O condutor assoprará, sem contato físico com o equipamento, que irá emitir uma luz vermelha, caso haja alguma quantidade de álcool no ar expelido, ou uma luz verde, quando o resultado for zero. O teste dura menos de 10 segundos.

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Em casos onde o aparelho acusa presença de álcool, o condutor é convidado a realizar o teste no bafômetro tradicional. Esse sim, acusará qual a quantia de álcool e se caberá o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa administrativa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) ou a prisão em flagrante, quando o bafômetro acusa valor superiores a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar expelido.

O equipamento também proporciona uma economia de bocais de etilômetro utilizados.

A PRF informou ainda que realiza cerca de seis mil testes de etilômetro por mês. Durante as operações como esta, que ocorre em finais de semana, são registrados por volta de mil testes. Há ganhos também na questão de impacto ambiental, reduzindo o descarte de bocais de material plástico.

 

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