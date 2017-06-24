Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

PRODUTOS R$ HORT FRUT CHEIRO VERDE - Mç R$ 1,19 LARANJA - Kg R$ 0,95 BETERRABA - kg R$ 1,99 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,59 CENOURA - kg R$ 1,45 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 3,49 MELANCIA - kg R$ 1,14 BATATA COMUM - kg R$ 1,39 BATATA DOCE kg R$ 1,39 TOMATE SALADA - kg R$ 2,25 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,29 BANANA NANICA -KG R$ 1,89 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 3,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,99 A Ç O U G U E CONTRA FILÉ BOVINO – kg R$ 17,79 COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 18,29 PONTA DE PEITO BOVINO – kg R$ 14,29 PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG R$ 13,75 CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG R$ 14,39 AGULHA BOVINA - kg R$ 10,89 PALETA BOVINA – kg R$ 12,49 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,99 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,59 MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 14,99 MIOLO DA PALETA BOVINO – KG R$ 15,79 BISTECA SUINA - KG R$ 9,75 PALETA SUINA -KG R$ 8,75 PERNIL SUINO – KG R$ 9,49 COSTELA SUINA -KG R$ 15,99 LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg R$ 12,95 APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) - KG R$ 8,55 APRESUNTADO LANCHE PEPERI (PEÇA INTEIRA) - KG R$ 7,89 SALSICHA NOBRE CONGELADA – KG R$ 5,89 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,79 MERCEARIA ARROZ PRIMO PIATTO TIPO 1 – PCT 5 KG R$ 10,75 ARROZ ANAJA MAX– TIPO 1 – 5 KG R$ 9,75 LEITE NINHO FORTIFICADO – 400 G R$ 12,99 AÇUÇAR SONORA – 2KG R$ 4,99 CAFÉ AGRICULTOR – 500 G R$ 7,99 CAFÉ AGRICULTOR – 250 G R$ 3,99 BISCOITO ROSQUINHA DALLAS – 400 G* R$ 3,49 BISCOITO WAFFER BAUDUCCO – 140 G R$ 2,19 FARINHA DE TRIGO DALLAS– 1 KG R$ 1,95 ACHOCOLATADO TODDY – LV 800G E PG 700 G R$ 12,99 MACARRÃO INTANTANIO LAMEN DALLAS – 85 G R$ 0,79 MACARRÃO SEMOLA DALLAS -500 G R$ 2,09 MOLHO DE TOMATE POMAROLA TRADICIONAL SACHET – 340 G R$ 1,79 EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI – 330 G R$ 2,99 AMENDOIM PONZAN RUNNER – 500 G R$ 5,99 ERVA MATE CAMPANARIO (SABORES)– 500 G R$ 7,99 MILHO VERDE FUGINI SACHET – 200 GR R$ 1,55 ERVA MATE FRONTEIRA TRADICIONAL – 500 G R$ 2,99 MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G R$ 2,19 FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G R$ 2,49 CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200ML R$ 2,10 MISTURA PARA BOLO DALLAS (SABORES) – 400 G R$ 2,75 BEBIDA LACTEA CHOCOLATE PIRAKIDS – 200 ML R$ 0,99 REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS R$ 3,35 REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 250 ML R$ 1,35 CERVEJA NOVA SCHIN LATA – 350 ML R$ 1,79 CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML R$ 35,85 KIT SHAMPO E CONDICIONADOR NIELY GOLD R$ 11,79 FRALDA DESCARTAVEL ESTRELINHA ( P/M/G/XG) R$ 9,99 SABÃO EM PÓ OMO PURO CUIDADO E MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G R$ 6,99 SABONETE LA FLORE FRAGANCIAS – 180 G R$ 2,89 SABÃO EM BARRA PEQUI C 05 BARRAS - 1 KG R$ 4,69 MUTLI USO MR MUSCULO ORIGINAL – 500 ML R$ 3,49 PAPEL HIGIENICO PERSONAL SIMPLES NEUTRO– (LV 16 PG 15) R$ 7,99 CREME DENTAL ICE FRESH – 90 G R$ 1,59 DETERGENTE LIMPOL FRAGANCIAS – 500 M R$ 1,49 AMACIANTE LILY DE VIDA – 2 LTS R$ 3,89

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613