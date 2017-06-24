Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|HORT FRUT
|CHEIRO VERDE - Mç
|R$ 1,19
|LARANJA - Kg
|R$ 0,95
|BETERRABA - kg
|R$ 1,99
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,59
|CENOURA - kg
|R$ 1,45
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 3,49
|MELANCIA - kg
|R$ 1,14
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,39
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,39
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,25
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,29
|BANANA NANICA -KG
|R$ 1,89
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 3,49
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,99
|A Ç O U G U E
|CONTRA FILÉ BOVINO – kg
|R$ 17,79
|COXÃO MOLE BOVINO – kg
|R$ 18,29
|PONTA DE PEITO BOVINO – kg
|R$ 14,29
|PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG
|R$ 13,75
|CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG
|R$ 14,39
|AGULHA BOVINA - kg
|R$ 10,89
|PALETA BOVINA – kg
|R$ 12,49
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,99
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,59
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 14,99
|MIOLO DA PALETA BOVINO – KG
|R$ 15,79
|BISTECA SUINA - KG
|R$ 9,75
|PALETA SUINA -KG
|R$ 8,75
|PERNIL SUINO – KG
|R$ 9,49
|COSTELA SUINA -KG
|R$ 15,99
|LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg
|R$ 12,95
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) - KG
|R$ 8,55
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI (PEÇA INTEIRA) - KG
|R$ 7,89
|SALSICHA NOBRE CONGELADA – KG
|R$ 5,89
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|R$ 4,79
|MERCEARIA
|ARROZ PRIMO PIATTO TIPO 1 – PCT 5 KG
|R$ 10,75
|ARROZ ANAJA MAX– TIPO 1 – 5 KG
|R$ 9,75
|LEITE NINHO FORTIFICADO – 400 G
|R$ 12,99
|AÇUÇAR SONORA – 2KG
|R$ 4,99
|CAFÉ AGRICULTOR – 500 G
|R$ 7,99
|CAFÉ AGRICULTOR – 250 G
|R$ 3,99
|BISCOITO ROSQUINHA DALLAS – 400 G*
|R$ 3,49
|BISCOITO WAFFER BAUDUCCO – 140 G
|R$ 2,19
|FARINHA DE TRIGO DALLAS– 1 KG
|R$ 1,95
|ACHOCOLATADO TODDY – LV 800G E PG 700 G
|R$ 12,99
|MACARRÃO INTANTANIO LAMEN DALLAS – 85 G
|R$ 0,79
|MACARRÃO SEMOLA DALLAS -500 G
|R$ 2,09
|MOLHO DE TOMATE POMAROLA TRADICIONAL SACHET – 340 G
|R$ 1,79
|EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI – 330 G
|R$ 2,99
|AMENDOIM PONZAN RUNNER – 500 G
|R$ 5,99
|ERVA MATE CAMPANARIO (SABORES)– 500 G
|R$ 7,99
|MILHO VERDE FUGINI SACHET – 200 GR
|R$ 1,55
|ERVA MATE FRONTEIRA TRADICIONAL – 500 G
|R$ 2,99
|MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G
|R$ 2,19
|FARROFA PRONTA PONZAN SABORES – 250 G
|R$ 2,49
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA – 200ML
|R$ 2,10
|MISTURA PARA BOLO DALLAS (SABORES) – 400 G
|R$ 2,75
|BEBIDA LACTEA CHOCOLATE PIRAKIDS – 200 ML
|R$ 0,99
|REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS
|R$ 3,35
|REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 250 ML
|R$ 1,35
|CERVEJA NOVA SCHIN LATA – 350 ML
|R$ 1,79
|CERVEJA SKOL CX PROMOCIONAL C /18 UNID LATA – 350 ML
|R$ 35,85
|KIT SHAMPO E CONDICIONADOR NIELY GOLD
|R$ 11,79
|FRALDA DESCARTAVEL ESTRELINHA ( P/M/G/XG)
|R$ 9,99
|SABÃO EM PÓ OMO PURO CUIDADO E MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G
|R$ 6,99
|SABONETE LA FLORE FRAGANCIAS – 180 G
|R$ 2,89
|SABÃO EM BARRA PEQUI C 05 BARRAS - 1 KG
|R$ 4,69
|MUTLI USO MR MUSCULO ORIGINAL – 500 ML
|R$ 3,49
|PAPEL HIGIENICO PERSONAL SIMPLES NEUTRO– (LV 16 PG 15)
|R$ 7,99
|CREME DENTAL ICE FRESH – 90 G
|R$ 1,59
|DETERGENTE LIMPOL FRAGANCIAS – 500 M
|R$ 1,49
|AMACIANTE LILY DE VIDA – 2 LTS
|R$ 3,89
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS