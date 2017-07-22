Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

PRODUTOS R$

HORT FRUT

LARANJA - Kg *****(ACIMA DE 25 kg – R$ 0,92 kg)***** R$ 0,99

BETERRABA - kg R$ 1,97

CEBOLA COMUM – kg*****(SACO FECHADO 20kg – R$ 1,89 kg)******* R$ 1,95

CENOURA - kg ******(ACIMA DE 25kg - R$ 1,79 kg)******* R$ 1,88

MAÇÃ NACIONAL- kg *******(ACIMA DE 18Kg - R$ 2,89 kg)******** R$ 3,19

MELANCIA - kg R$ 1,19

BATATA COMUM - kg *******(ACIMA de 25kg - R$ 1,33 kg)********* R$ 1,39

BATATA DOCE kg R$ 1,75

TOMATE SALADA - kg *******(ACIMA DE 25kg -R$ 3,89 kg)******** R$ 3,99

REPOLHO VERDE - kg R$ 0,99

BANANA NANICA –KG ********(ACIMA DE 25kg – R$ 1,80 kg)******* R$ 1,90

MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 1,98

PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,89

A Ç O U G U E

PATINHO BOVINO - KG R$ 15,99

ALCATRA BOVINO – kg R$ 18,25

COXÃO MOLE BOVINO – kg R$ 17,85

CONTRA FILE BOVINO - KG R$ 17,85

PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG R$ 13,45

CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG R$ 13,69

AGULHA BOVINO - kg R$ 10,95

PALETA BOVINA – kg R$ 12,45

CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,95

MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,55

MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg R$ 14,65

MIOLO DA PALETA - KG R$ 15,75

FRALDINHA - KG R$ 11,99

COXÃO DURO BOVINO – KG R$ 15,85

APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG R$ 8,99

APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA0 – KG R$ 8,39

MARGARINA QUALY (C/SAL E S/SAL) - 500 GR R$ 4,99

MARGARINA DELICIA – 500 GR R$ 4,49

SUCO ONE NATURAL LARANJA – 245 ML R$ 1,89

LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg R$ 12,95

MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO - 500 G R$ 3,65

COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,49

MERCEARIA

ARROZ GALO REI – TIPO 1 – 5 KG R$ 9,39

FEIJÃO ELITE – 1 KG R$ 3,99

AÇUÇAR SONORA – 2KG R$ 4,35

OLEO CONCORDIA – 900 ml R$ 2,89

CAFÉ BRASIL – 250 G R$ 4,14

CAFÉ BRASIL – 500 G R$ 8,28

FARINHA DE TRIGO DALLAS– 1 KG - R$ 1,75

MACARRÃO C/ OVOS DALLAS -500 G R$ 2,08

MAIONESE HELLMANNS – 200 G R$ 3,55

MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR R$ 1,39

ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 G R$ 1,29

LEITE CONDENSADO NENE TP – 395 G R$ 3,29

CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR R$ 2,10

LEITE EM PO NINHO SACHET – 800 G R$ 21,45

LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL - 1 L R$ 3,09

LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 L R$ 2,79

LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO – 1 L R$ 2,79

MISTURA PARA BOLO ZAELI – 450 G R$ 3,45

EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340 G R$ 3,45

FARINHA DE MANDIOCA CRUA PONZAN- 1KG R$ 5,29

ERVA MATE CAMPANARIO (SABORES) – 500 G R$ 7,99

MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G - R$ 2,19

REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS R$ 3,29

REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 350 ML R$ 1,95

CERVEJANOVA SCHIN (LATA) – 350 ML R$ 1,79

CERVEJA SKOL LATA – 269 ML R$ 1,95

FRALDA DESCARTAVEL MILI LOVE E CARE - ( P/M/G/XG) – R$ 17,99

SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G R$ 6,99

LAVA ROUPAS LIQUIDO SURF – 1 LT R$ 6,49

AGUA SANITARIA GIRANDO SOL – 2 LTS R$ 4,28

CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml R$ 2,75

LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml R$ 1,99

PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MILI DUAL – LV 12 PG 11 R$ 11,99

DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML R$ 3,49

DETERGENTE LIQUIDO YPÊ FRAGANCIAS – 500 ML R$ 1,59