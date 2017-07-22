Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|HORT FRUT
|LARANJA - Kg *****(ACIMA DE 25 kg – R$ 0,92 kg)*****
|R$ 0,99
|BETERRABA - kg
|R$ 1,97
|CEBOLA COMUM – kg*****(SACO FECHADO 20kg – R$ 1,89 kg)*******
|R$ 1,95
|CENOURA - kg ******(ACIMA DE 25kg - R$ 1,79 kg)*******
|R$ 1,88
|MAÇÃ NACIONAL- kg *******(ACIMA DE 18Kg - R$ 2,89 kg)********
|R$ 3,19
|MELANCIA - kg
|R$ 1,19
|BATATA COMUM - kg *******(ACIMA de 25kg - R$ 1,33 kg)*********
|R$ 1,39
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,75
|TOMATE SALADA - kg *******(ACIMA DE 25kg -R$ 3,89 kg)********
|R$ 3,99
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 0,99
|BANANA NANICA –KG ********(ACIMA DE 25kg – R$ 1,80 kg)*******
|R$ 1,90
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 1,98
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,89
|A Ç O U G U E
|PATINHO BOVINO - KG
|R$ 15,99
|ALCATRA BOVINO – kg
|R$ 18,25
|COXÃO MOLE BOVINO – kg
|R$ 17,85
|CONTRA FILE BOVINO - KG
|R$ 17,85
|PONTA DE PEITO BOVINO FRIBOI – KG
|R$ 13,45
|CAPA DO CONTRA FILE BOVINO FRIBOI - KG
|R$ 13,69
|AGULHA BOVINO - kg
|R$ 10,95
|PALETA BOVINA – kg
|R$ 12,45
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,95
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,55
|MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
|R$ 14,65
|MIOLO DA PALETA - KG
|R$ 15,75
|FRALDINHA - KG
|R$ 11,99
|COXÃO DURO BOVINO – KG
|R$ 15,85
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG
|R$ 8,99
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA0 – KG
|R$ 8,39
|MARGARINA QUALY (C/SAL E S/SAL) - 500 GR
|R$ 4,99
|MARGARINA DELICIA – 500 GR
|R$ 4,49
|SUCO ONE NATURAL LARANJA – 245 ML
|R$ 1,89
|LINGÜIÇA SUINA ESPECIAL APIMENTADA E S/ PIMENTA ESTRELA - kg
|R$ 12,95
|MORDANDELA COPACOL S/ TOUCHINHO - 500 G
|R$ 3,65
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|R$ 4,49
|MERCEARIA
|ARROZ GALO REI – TIPO 1 – 5 KG
|R$ 9,39
|FEIJÃO ELITE – 1 KG
|R$ 3,99
|AÇUÇAR SONORA – 2KG
|R$ 4,35
|OLEO CONCORDIA – 900 ml
|R$ 2,89
|CAFÉ BRASIL – 250 G
|R$ 4,14
|CAFÉ BRASIL – 500 G
|R$ 8,28
|FARINHA DE TRIGO DALLAS– 1 KG -
|R$ 1,75
|MACARRÃO C/ OVOS DALLAS -500 G
|R$ 2,08
|MAIONESE HELLMANNS – 200 G
|R$ 3,55
|MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR
|R$ 1,39
|ERVILHA SÓ FRUTA LATA – 200 G
|R$ 1,29
|LEITE CONDENSADO NENE TP – 395 G
|R$ 3,29
|CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR
|R$ 2,10
|LEITE EM PO NINHO SACHET – 800 G
|R$ 21,45
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL - 1 L
|R$ 3,09
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 L
|R$ 2,79
|LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO – 1 L
|R$ 2,79
|MISTURA PARA BOLO ZAELI – 450 G
|R$ 3,45
|EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340 G
|R$ 3,45
|FARINHA DE MANDIOCA CRUA PONZAN- 1KG
|R$ 5,29
|ERVA MATE CAMPANARIO (SABORES) – 500 G
|R$ 7,99
|MILHO DE PIPOCA PONZAN – 500G -
|R$ 2,19
|REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS
|R$ 3,29
|REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 350 ML
|R$ 1,95
|CERVEJANOVA SCHIN (LATA) – 350 ML
|R$ 1,79
|CERVEJA SKOL LATA – 269 ML
|R$ 1,95
|FRALDA DESCARTAVEL MILI LOVE E CARE - ( P/M/G/XG) –
|R$ 17,99
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO LV 1KG PAGUE 900 G
|R$ 6,99
|LAVA ROUPAS LIQUIDO SURF – 1 LT
|R$ 6,49
|AGUA SANITARIA GIRANDO SOL – 2 LTS
|R$ 4,28
|CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml
|R$ 2,75
|LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml
|R$ 1,99
|PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MILI DUAL – LV 12 PG 11
|R$ 11,99
|DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML
|R$ 3,49
|DETERGENTE LIQUIDO YPÊ FRAGANCIAS – 500 ML
|R$ 1,59
|AMACIANTE XODO SEMPRE VIVA – 2 LTS
|R$ 4,15
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS