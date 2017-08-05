Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
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HORTIFRUTI
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R$
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ALHO - KG
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19,55
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LARANJA - Kg
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1,05
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BETERRABA - kg
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1,98
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CEBOLA COMUM – kg
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1,98
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CENOURA - kg
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1,79
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MAÇÃ NACIONAL- kg
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2,99
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MELANCIA - kg
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1,09
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BATATA COMUM - kg
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1,15
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BATATA DOCE kg
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1,59
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TOMATE SALADA - kg
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2,99
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REPOLHO VERDE - kg
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2,15
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BANANA NANICA –KG
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1,19
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MANDIOCA C/ CASCA -KG
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1,98
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PIMENTÃO VERDE –KG
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5,89
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A Ç O U G U E
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PONTA DE PEITO BOVINO - KG
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13,99
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ALCATRA BOVINO – kg
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18,19
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COXÃO MOLE BOVINO – kg
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17,45
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CONTRA FILE BOVINO - KG
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17,75
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AGULHA BOVINO - kg
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10,49
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FRALDINHA BOVINA – kg
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10,55
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CARNE MOIDA BOVINA – kg
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9,95
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MUSCULO BOVINO - kg
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10,55
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MIOLO DA AGULHA BOVINO – kg
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14,65
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MIOLO DA PALETA - KG
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15,75
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PONTA DE COSTELA BOVINO – KG
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15,45
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COSTELA RIPA - KG
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8,99
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COSTELA MINGA - KG
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8,95
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SALSICHA NOBRE CONGELADA (FATIADO) -KG
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5,95
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APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG
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8,99
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APRESUNTADO LANCHE PEPERI ( PEÇA INTEIRA) – KG CODIGO 006534
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8,39
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MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG
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24,99
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IOGURTE NESTLE POLPA TRI SABOR C/6 - 540G
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3,69
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IOGURTE NESTLE POLPA MORANGO C/6 540G
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3,69
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MARGARINA DELICIA – 500 GR
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4,39
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LINGUIÇA MISTA BELLO -KG
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8,99
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COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
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4,49
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MERCEARIA
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ARROZ BRILHANTE TIPO 1 – 5 KG (SUPER REDE)
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10,79
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FEIJÃO SUPER REDE - 1 KG ( SUPER REDE)
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3,08
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AÇUCAR SILOÉ – 2 KG
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3,89
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OLEO CONCORDIA – 900 ml
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2,89
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CAFÉ 3 CORAÇÕES TRADICIONAL E EXTRA FORTE - 250 G
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4,99
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CAFÉ 3 CORAÇÕES TRADICIONAL E EXTRA FORTE - 50 0G
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9,99
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FARINHA DE TRIGO PANTANAL– 1 KG - (SUPER REDE)
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1,84
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MACARRÃO GREEN DALLAS -500 G (SUPER REDE)
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1,69
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MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G
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3,99
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MILHO VERDE QUERO LATA – 200 GR (SUPER REDE)
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1,39
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ERVILHA PREDILETA – 200 G (SUPER REDE)
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1,55
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LEITE CONDENSADO VENCEDOR TP – 395 G (SUPER REDE)
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3,29
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CREME DE LEITE PIRACANJUBA TP – 200 GR
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1,99
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LEITE EM PO NINHO – 400 G (SUPER REDE)
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12,65
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LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL - 1 L
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3,09
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LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1 L
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2,79
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LEITE PIRACANJUBA SEMI DESNATADO – 1 L
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2,79
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MISTURA PARA BOLO DALLAS – 400 G (SUPER REDE)
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2,65
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MOLHO DE TOMATE PREDILECTA – 340 G (SUPER REDE)
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1,18
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BISCOITO DALLAS – 400 G (SUPER REDE)
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2,89
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ROSQUINHA TRIUNFO - (SUPER REDE)
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4,99
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MILHO DE PIPOCA PONZAN IMPORTADA – 500G (SUPER REDE)
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2,49
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REFRIGERANTE FUNADA PET – 2LTS
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3,29
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REFRIGERANTE COCA COLA LATA – 350 ML
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1,95
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CERVEJANOVA SCHIN (LATA) – 350 ML
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1,79
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CERVEJA SKOL LATA – 269 ML
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1,95
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FRALDA DESCARTAVEL MILI LOVE PACOTE HIPPER - ( P/M/G/XG) (SUPER REDE)
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35,65
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SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO E PURO CUIDADO - LV 1KG PAGUE 900 G
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6,84
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SABAO EM PO TIXAN SACHET – 1 KG (SUPER REDE)
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5,25
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AGUA SANITARIA PEQUI – 2 LTS (SUPER REDE)
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4,09
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CERA LIQUIDA POLITRIZ – 750 ml
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2,75
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LIMPADOR PERFUMADO CASA E FLOR – 500 ml
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1,99
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PAPEL HIGIENICO FOFINHO F. DUPLA (SUPER REDE)
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10,99
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DESINFETANTE POLITRIZ – 1,750 ML
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3,49
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DETERGENTE LIQUIDO ALPESFRAGANCIAS – 500 ML (SUPER REDE)
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1,54
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AMACIANTE LILY DE VIDA FRAGANCIAS – 2 LTS (SUPER REDE)
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3,99
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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