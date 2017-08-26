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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Rhobson ADM

Publicado em 26/08/2017 às 08:57

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Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUT  R$ 
ALHO - KG  R$       19,55
ABACAXI - UNID  R$         2,75
LARANJA   -  Kg                                   R$         1,04
BETERRABA  -  kg   R$         1,79
CEBOLA COMUM – kg              R$         1,64
CENOURA  -   kg                                 R$         1,35
MAÇÃ NACIONAL-  kg              R$         3,25
MELANCIA     -  kg  R$         0,89
BATATA COMUM   -   kg            R$         1,29
BATATA DOCE    kg  R$         1,59
TOMATE SALADA  -   kg             R$         1,49
REPOLHO VERDE  -  kg  R$         1,65
BANANA NANICA –KG                       R$         1,15
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$         1,75
PIMENTÃO VERDE –KG  R$         4,49
A Ç O U G U E   
PONTA DE PEITO BOVINO - KG    R$       13,49
PATINHO  BOVINO – kg    R$       15,99
COXAO DURO  BOVINO - KG   R$       15,99
AGULHA BOVINO -  kg    R$       10,95
FRALDINHA  BOVINA – kg    R$       10,75
CARNE MOIDA BOVINA – kg  R$         9,99
MUSCULO BOVINO -  kg  R$       10,75
CONTRA FILE BOVINO - KG    R$       17,99
CAPA DO CONTRA  FILE - KG    R$       13,49
SURTUM BOVINO – KG     R$       14,99
COSTELA RIPA - KG    R$         8,99
COSTELA MINGA - KG   R$         8,99
LINGUIÇA SUINA ESPECIAL S/ PIMENTA ESTRELA - KG   R$          9,75
PALETA SUINA - KG    R$          9,50
PERNIL SUINO - KG   R$        10,40
COXA E SOBRE COXA OURO/BELLO  R$          4,39
FRIOS  R$ 
SALSICHA NOBRE CONGELADA -KG    R$          5,95
SALSICHA NOBRE CONGELADA (PCT FECH) – KG  COD: 005093  R$          5,49
APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO)  -KG  R$          8,99
APRESUNTADO LANCHI PEPERI ( PÇ INT. ) – KG   COD: 006534  R$          8,39
APRESUNTADO SADIA  (FATIADO) - KG  R$        14,99
APRESUNTADO SADIA ( PEÇA INTEIRA) – KG   COD: 009494  R$        14,39
MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO)  -KG  R$        24,99
MUSSARELA PRESIDENTE ( PÇ INTEIRA) – KG  COD: 009696  R$        22,99
MERCEARIA  R$ 
ARROZ ANAJA MAX TIPO 1 – 5 KG                                                                                       R$          9,19
AÇUCAR SILOÉ – 2 KG     R$          3,85
OLEO CONCORDIA – 900 ml    R$          2,89
FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG    R$          1,85
MACARRÃO DALLAS SPECIALITA  -500 G                                                                        R$          1,59
MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G     R$          3,99
LEITE  EM PO NINHO – 800 G                                                                                                R$        21,99
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 LT   R$          2,99
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1LT   R$          2,79
REFRIGERANTE  FRUTILLA SABORES  PET – 2LTS     R$          2,59
CERVEJA ITAIPAVA – 269 M                                                                                                     R$          1,58
SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO  1KG  E O LV 1KG PAGUE  900 G         R$          6,79
SABONETE FRANCIS SUAVE FRAGANCIAS -  90 GR    R$          0,98
AMACIANTEMON BIJOU  FRAGANCIAS – 2 LT    R$          5,99
CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA  PREMIUM – 7 KG     R$        12,99

Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

 

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