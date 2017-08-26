Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|HORT FRUT
|R$
|ALHO - KG
|R$ 19,55
|ABACAXI - UNID
|R$ 2,75
|LARANJA - Kg
|R$ 1,04
|BETERRABA - kg
|R$ 1,79
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,64
|CENOURA - kg
|R$ 1,35
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 3,25
|MELANCIA - kg
|R$ 0,89
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,29
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,59
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 1,49
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,65
|BANANA NANICA –KG
|R$ 1,15
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 1,75
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,49
|A Ç O U G U E
|PONTA DE PEITO BOVINO - KG
|R$ 13,49
|PATINHO BOVINO – kg
|R$ 15,99
|COXAO DURO BOVINO - KG
|R$ 15,99
|AGULHA BOVINO - kg
|R$ 10,95
|FRALDINHA BOVINA – kg
|R$ 10,75
|CARNE MOIDA BOVINA – kg
|R$ 9,99
|MUSCULO BOVINO - kg
|R$ 10,75
|CONTRA FILE BOVINO - KG
|R$ 17,99
|CAPA DO CONTRA FILE - KG
|R$ 13,49
|SURTUM BOVINO – KG
|R$ 14,99
|COSTELA RIPA - KG
|R$ 8,99
|COSTELA MINGA - KG
|R$ 8,99
|LINGUIÇA SUINA ESPECIAL S/ PIMENTA ESTRELA - KG
|R$ 9,75
|PALETA SUINA - KG
|R$ 9,50
|PERNIL SUINO - KG
|R$ 10,40
|COXA E SOBRE COXA OURO/BELLO
|R$ 4,39
|FRIOS
|R$
|SALSICHA NOBRE CONGELADA -KG
|R$ 5,95
|SALSICHA NOBRE CONGELADA (PCT FECH) – KG COD: 005093
|R$ 5,49
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG
|R$ 8,99
|APRESUNTADO LANCHI PEPERI ( PÇ INT. ) – KG COD: 006534
|R$ 8,39
|APRESUNTADO SADIA (FATIADO) - KG
|R$ 14,99
|APRESUNTADO SADIA ( PEÇA INTEIRA) – KG COD: 009494
|R$ 14,39
|MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG
|R$ 24,99
|MUSSARELA PRESIDENTE ( PÇ INTEIRA) – KG COD: 009696
|R$ 22,99
|MERCEARIA
|R$
|ARROZ ANAJA MAX TIPO 1 – 5 KG
|R$ 9,19
|AÇUCAR SILOÉ – 2 KG
|R$ 3,85
|OLEO CONCORDIA – 900 ml
|R$ 2,89
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG
|R$ 1,85
|MACARRÃO DALLAS SPECIALITA -500 G
|R$ 1,59
|MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G
|R$ 3,99
|LEITE EM PO NINHO – 800 G
|R$ 21,99
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 LT
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1LT
|R$ 2,79
|REFRIGERANTE FRUTILLA SABORES PET – 2LTS
|R$ 2,59
|CERVEJA ITAIPAVA – 269 M
|R$ 1,58
|SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO 1KG E O LV 1KG PAGUE 900 G
|R$ 6,79
|SABONETE FRANCIS SUAVE FRAGANCIAS - 90 GR
|R$ 0,98
|AMACIANTEMON BIJOU FRAGANCIAS – 2 LT
|R$ 5,99
|CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG
|R$ 12,99
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
----------------------------
Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
----------------------------
Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS