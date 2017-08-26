Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

HORT FRUT R$ ALHO - KG R$ 19,55 ABACAXI - UNID R$ 2,75 LARANJA - Kg R$ 1,04 BETERRABA - kg R$ 1,79 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,64 CENOURA - kg R$ 1,35 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 3,25 MELANCIA - kg R$ 0,89 BATATA COMUM - kg R$ 1,29 BATATA DOCE kg R$ 1,59 TOMATE SALADA - kg R$ 1,49 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,65 BANANA NANICA –KG R$ 1,15 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 1,75 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,49 A Ç O U G U E PONTA DE PEITO BOVINO - KG R$ 13,49 PATINHO BOVINO – kg R$ 15,99 COXAO DURO BOVINO - KG R$ 15,99 AGULHA BOVINO - kg R$ 10,95 FRALDINHA BOVINA – kg R$ 10,75 CARNE MOIDA BOVINA – kg R$ 9,99 MUSCULO BOVINO - kg R$ 10,75 CONTRA FILE BOVINO - KG R$ 17,99 CAPA DO CONTRA FILE - KG R$ 13,49 SURTUM BOVINO – KG R$ 14,99 COSTELA RIPA - KG R$ 8,99 COSTELA MINGA - KG R$ 8,99 LINGUIÇA SUINA ESPECIAL S/ PIMENTA ESTRELA - KG R$ 9,75 PALETA SUINA - KG R$ 9,50 PERNIL SUINO - KG R$ 10,40 COXA E SOBRE COXA OURO/BELLO R$ 4,39 FRIOS R$ SALSICHA NOBRE CONGELADA -KG R$ 5,95 SALSICHA NOBRE CONGELADA (PCT FECH) – KG COD: 005093 R$ 5,49 APRESUNTADO LANCHE PEPERI (FATIADO) -KG R$ 8,99 APRESUNTADO LANCHI PEPERI ( PÇ INT. ) – KG COD: 006534 R$ 8,39 APRESUNTADO SADIA (FATIADO) - KG R$ 14,99 APRESUNTADO SADIA ( PEÇA INTEIRA) – KG COD: 009494 R$ 14,39 MUSSARELA PRESIDENTE (FATIADO) -KG R$ 24,99 MUSSARELA PRESIDENTE ( PÇ INTEIRA) – KG COD: 009696 R$ 22,99 MERCEARIA R$ ARROZ ANAJA MAX TIPO 1 – 5 KG R$ 9,19 AÇUCAR SILOÉ – 2 KG R$ 3,85 OLEO CONCORDIA – 900 ml R$ 2,89 FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1 KG R$ 1,85 MACARRÃO DALLAS SPECIALITA -500 G R$ 1,59 MASSA DE LASANHA RENATA – 500 G R$ 3,99 LEITE EM PO NINHO – 800 G R$ 21,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1 LT R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO – 1LT R$ 2,79 REFRIGERANTE FRUTILLA SABORES PET – 2LTS R$ 2,59 CERVEJA ITAIPAVA – 269 M R$ 1,58 SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO 1KG E O LV 1KG PAGUE 900 G R$ 6,79 SABONETE FRANCIS SUAVE FRAGANCIAS - 90 GR R$ 0,98 AMACIANTEMON BIJOU FRAGANCIAS – 2 LT R$ 5,99 CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG R$ 12,99

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