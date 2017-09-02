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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Venha conferir nossas ofertas

Luiz Guido Junior

Publicado em 02/09/2017 às 07:49

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

AÇOUGUE  R$ 
COSTELA RIPA BOVINO - KG  R$                         7,95
COSTELA MINGUINHA BOVINO  - KG  R$                         7,95
PONTA DE PEITO BOVINO - KG  R$                       13,49
CAPA DO CONTRA FILE BOVINO - KG  R$                       13,49
COXÃO DURO BOVINO - KG  R$                       15,99
PATINHO BOVINO - KG  R$                       15,99
CARNE MOIDA BOVINO -  KG  R$                       10,15
MUSCULO BOVINO - KG  R$                       10,85
SURTUM BOVINO - KG  R$                       14,99
AGULHA BOVINO - KG  R$                       10,95
FRALDINHA BOVINO - KG  R$                       10,75
CONTRA FILE BOVINO - KG  R$                       17,99
PALETA SUINA - KG  R$                         9,50
COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG  R$                         4,39
PALETA BOVINA KG  R$                       12,99
PONTA DE COSTELA BOVINA KG  R$                       16,49
MIOLO DA AGULHA BOVINA KG  R$                       14,99
MUSSARELA LEIPAN KG                                                *** (PEÇA KG –R$ 17,99)***  R$                       18,49
IORGUTE POLPA NINHO NESTLE  SALDA DE FRUTA  (BANDEJA)   – 600 GR   R$                         4,98
MARGARINA DELICIA – 500 GR   R$                         4,65
CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML                                    ***( CAIXA COM 12 UNID. – R$ 18,60)****  R$                         1,58
PETIT SUISSE CAROLINA – 320gr  R$                         3,49
BEBIDA LACTEA FRUTILAC – 850ml  R$                         2,69
IOGURTE FRUTAP – 900Gr – sabores  R$                         4,99
Coxa e Sobrecoxa Copacol A Passarinho Congelada – pct  R$                         7,39
APRESUNTADO LANCHE PEPERI – PEÇA /PEDAÇO – Kg  R$                         9,65
SALSICHA NOBRE – Kg  R$                         5,88
HORT FRUT  R$ 
ALHO - KG  R$                       19,49
ABACAXI - UNID  R$                         2,75
LARANJA   -  Kg                                   R$                         0,97
BETERRABA  -  kg   R$                         1,87
CEBOLA COMUM – kg              R$                         1,62
CENOURA  -   kg                                 R$                         1,29
MAÇÃ NACIONAL-  kg              R$                         3,24
MELANCIA     -  kg  R$                         0,89
BATATA COMUM   -   kg            R$                         1,26
BATATA DOCE    kg  R$                         1,69
TOMATE SALADA  -   kg             R$                         2,15
REPOLHO VERDE  -  kg  R$                         1,65
BANANA NANICA –KG                       R$                         1,04
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$                         1,47
ALFACE HIDROPONICA UN  R$                         1,25
PIMENTÃO VERDE –KG  R$                         4,49
MERCEARIA  R$ 
ARROZ ANAJA MAX TP 1 – 5 KG        *** (FARDO C/ 06 UNID –R$ 53,70)***  R$                         8,99
ACUÇAR CRISTAL SILOE –            *** ( FARDO C/ 15 UNID –R$ 54,00)****  R$                         3,65
OLEO DE SOJA CONCORDIA – 90   *** (CAIXA COM 20 UNID – R$ 57,40)***  R$                         2,89
ERVA MATE PARA TERERE BARÃO – 500 GR  R$                         3,49
MASSA PARA LASANHA C/ OVOS RENATA – 500 GR  R$                         3,99
FARROFA DE MANDIOCA ZAELI – PCT 500 GR  R$                         3,99
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1LT   *** (CX C/ 12 UNID. – R$ 35,40)***  R$                         2,99
LEITE PIRACANJUBA DESNATADO– 1LT  *** (CX C/ 12 UNID. –R$ 33,00)***  R$                         2,79
MACARRAO DALLAS SPECIALITA – 500 GR ***(FARDO C/ 24 UNID. R$ 37,20)***  R$                          1,59
DETERGENTE EM PO OMO MULTI AÇÃO -  1KG  R$                         6,79
AMACIANTE MON BIJOU FRAGANCIAS – 2 LT  R$                         5,99
CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG  R$                       12,99
LEITE EM PO NINHO – 800 GR

 R$                       21,99

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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