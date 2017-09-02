Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|AÇOUGUE
|R$
|COSTELA RIPA BOVINO - KG
|R$ 7,95
|COSTELA MINGUINHA BOVINO - KG
|R$ 7,95
|PONTA DE PEITO BOVINO - KG
|R$ 13,49
|CAPA DO CONTRA FILE BOVINO - KG
|R$ 13,49
|COXÃO DURO BOVINO - KG
|R$ 15,99
|PATINHO BOVINO - KG
|R$ 15,99
|CARNE MOIDA BOVINO - KG
|R$ 10,15
|MUSCULO BOVINO - KG
|R$ 10,85
|SURTUM BOVINO - KG
|R$ 14,99
|AGULHA BOVINO - KG
|R$ 10,95
|FRALDINHA BOVINO - KG
|R$ 10,75
|CONTRA FILE BOVINO - KG
|R$ 17,99
|PALETA SUINA - KG
|R$ 9,50
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|R$ 4,39
|PALETA BOVINA KG
|R$ 12,99
|PONTA DE COSTELA BOVINA KG
|R$ 16,49
|MIOLO DA AGULHA BOVINA KG
|R$ 14,99
|MUSSARELA LEIPAN KG *** (PEÇA KG –R$ 17,99)***
|R$ 18,49
|IORGUTE POLPA NINHO NESTLE SALDA DE FRUTA (BANDEJA) – 600 GR
|R$ 4,98
|MARGARINA DELICIA – 500 GR
|R$ 4,65
|CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML ***( CAIXA COM 12 UNID. – R$ 18,60)****
|R$ 1,58
|PETIT SUISSE CAROLINA – 320gr
|R$ 3,49
|BEBIDA LACTEA FRUTILAC – 850ml
|R$ 2,69
|IOGURTE FRUTAP – 900Gr – sabores
|R$ 4,99
|Coxa e Sobrecoxa Copacol A Passarinho Congelada – pct
|R$ 7,39
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI – PEÇA /PEDAÇO – Kg
|R$ 9,65
|SALSICHA NOBRE – Kg
|R$ 5,88
|HORT FRUT
|R$
|ALHO - KG
|R$ 19,49
|ABACAXI - UNID
|R$ 2,75
|LARANJA - Kg
|R$ 0,97
|BETERRABA - kg
|R$ 1,87
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,62
|CENOURA - kg
|R$ 1,29
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 3,24
|MELANCIA - kg
|R$ 0,89
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,26
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,69
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,15
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,65
|BANANA NANICA –KG
|R$ 1,04
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 1,47
|ALFACE HIDROPONICA UN
|R$ 1,25
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,49
|MERCEARIA
|R$
|ARROZ ANAJA MAX TP 1 – 5 KG *** (FARDO C/ 06 UNID –R$ 53,70)***
|R$ 8,99
|ACUÇAR CRISTAL SILOE – *** ( FARDO C/ 15 UNID –R$ 54,00)****
|R$ 3,65
|OLEO DE SOJA CONCORDIA – 90 *** (CAIXA COM 20 UNID – R$ 57,40)***
|R$ 2,89
|ERVA MATE PARA TERERE BARÃO – 500 GR
|R$ 3,49
|MASSA PARA LASANHA C/ OVOS RENATA – 500 GR
|R$ 3,99
|FARROFA DE MANDIOCA ZAELI – PCT 500 GR
|R$ 3,99
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1LT *** (CX C/ 12 UNID. – R$ 35,40)***
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA DESNATADO– 1LT *** (CX C/ 12 UNID. –R$ 33,00)***
|R$ 2,79
|MACARRAO DALLAS SPECIALITA – 500 GR ***(FARDO C/ 24 UNID. R$ 37,20)***
|R$ 1,59
|DETERGENTE EM PO OMO MULTI AÇÃO - 1KG
|R$ 6,79
|AMACIANTE MON BIJOU FRAGANCIAS – 2 LT
|R$ 5,99
|CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG
|R$ 12,99
|LEITE EM PO NINHO – 800 GR
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R$ 21,99
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS