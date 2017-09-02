Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

AÇOUGUE R$ COSTELA RIPA BOVINO - KG R$ 7,95 COSTELA MINGUINHA BOVINO - KG R$ 7,95 PONTA DE PEITO BOVINO - KG R$ 13,49 CAPA DO CONTRA FILE BOVINO - KG R$ 13,49 COXÃO DURO BOVINO - KG R$ 15,99 PATINHO BOVINO - KG R$ 15,99 CARNE MOIDA BOVINO - KG R$ 10,15 MUSCULO BOVINO - KG R$ 10,85 SURTUM BOVINO - KG R$ 14,99 AGULHA BOVINO - KG R$ 10,95 FRALDINHA BOVINO - KG R$ 10,75 CONTRA FILE BOVINO - KG R$ 17,99 PALETA SUINA - KG R$ 9,50 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,39 PALETA BOVINA KG R$ 12,99 PONTA DE COSTELA BOVINA KG R$ 16,49 MIOLO DA AGULHA BOVINA KG R$ 14,99 MUSSARELA LEIPAN KG *** (PEÇA KG –R$ 17,99)*** R$ 18,49 IORGUTE POLPA NINHO NESTLE SALDA DE FRUTA (BANDEJA) – 600 GR R$ 4,98 MARGARINA DELICIA – 500 GR R$ 4,65 CERVEJA ITAIPAVA – 269 ML ***( CAIXA COM 12 UNID. – R$ 18,60)**** R$ 1,58 PETIT SUISSE CAROLINA – 320gr R$ 3,49 BEBIDA LACTEA FRUTILAC – 850ml R$ 2,69 IOGURTE FRUTAP – 900Gr – sabores R$ 4,99 Coxa e Sobrecoxa Copacol A Passarinho Congelada – pct R$ 7,39 APRESUNTADO LANCHE PEPERI – PEÇA /PEDAÇO – Kg R$ 9,65 SALSICHA NOBRE – Kg R$ 5,88 HORT FRUT R$ ALHO - KG R$ 19,49 ABACAXI - UNID R$ 2,75 LARANJA - Kg R$ 0,97 BETERRABA - kg R$ 1,87 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,62 CENOURA - kg R$ 1,29 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 3,24 MELANCIA - kg R$ 0,89 BATATA COMUM - kg R$ 1,26 BATATA DOCE kg R$ 1,69 TOMATE SALADA - kg R$ 2,15 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,65 BANANA NANICA –KG R$ 1,04 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 1,47 ALFACE HIDROPONICA UN R$ 1,25 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,49 MERCEARIA R$ ARROZ ANAJA MAX TP 1 – 5 KG *** (FARDO C/ 06 UNID –R$ 53,70)*** R$ 8,99 ACUÇAR CRISTAL SILOE – *** ( FARDO C/ 15 UNID –R$ 54,00)**** R$ 3,65 OLEO DE SOJA CONCORDIA – 90 *** (CAIXA COM 20 UNID – R$ 57,40)*** R$ 2,89 ERVA MATE PARA TERERE BARÃO – 500 GR R$ 3,49 MASSA PARA LASANHA C/ OVOS RENATA – 500 GR R$ 3,99 FARROFA DE MANDIOCA ZAELI – PCT 500 GR R$ 3,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1LT *** (CX C/ 12 UNID. – R$ 35,40)*** R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA DESNATADO– 1LT *** (CX C/ 12 UNID. –R$ 33,00)*** R$ 2,79 MACARRAO DALLAS SPECIALITA – 500 GR ***(FARDO C/ 24 UNID. R$ 37,20)*** R$ 1,59 DETERGENTE EM PO OMO MULTI AÇÃO - 1KG R$ 6,79 AMACIANTE MON BIJOU FRAGANCIAS – 2 LT R$ 5,99 CARVÃO DE EUCALIPTO ACACIA PREMIUM – 7 KG R$ 12,99 LEITE EM PO NINHO – 800 GR R$ 21,99 Leia Também • Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara • Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara • Sabadão da Explosão no Supermercado Santa Clara

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613