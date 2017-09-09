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Sabadão da Explosão

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Confira a super ofertas em nossos Supermercados

Rhobson ADM

Publicado em 09/09/2017 às 07:44

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

AÇOUGUE  
COSTELA RIPA BOVINO - KG  R$                 8,49
COSTELA MINGUINHA BOVINO  - KG  R$                 8,49
PONTA DE PEITO BOVINO - KG  R$               13,95
CAPA DO CONTRA FILE BOVINO - KG  R$               13,95
PATINHO BOVINO - KG  R$               15,99
CARNE MOIDA BOVINO -  KG  R$               10,15
MUSCULO BOVINO - KG  R$               10,99
AGULHA BOVINO - KG  R$               11,49
FRALDINHA BOVINO - KG  R$               10,99
CONTRA FILE BOVINO - KG  R$               17,99
PALETA SUINA - KG  R$                 9,50
COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG  R$                 4,39
PONTA DE COSTELA BOVINA KG  R$               15,99
LINGUIÇA P/CHURRASCO AURORA – Kg  R$                 9,99
MUSSARELA LEIPAN KG   *** (NA COMPRA DA PEÇA INTEIRA O  KG  SAI POR èR$ 17,99)***  R$               18,49
MARGARINA DELICIA – 500 GR   R$                 4,65
APRESUNTADO LANCHE PEPERI – PEÇA /PEDAÇO – Kg  R$                 9,65
SALSICHA NOBRE – Kg  R$                 5,88
HORT FRUT  
ALHO – KG  R$               19,49
ABACAXI – UNID  R$                 2,79
LARANJA   -  Kg                                   R$                 0,98
BETERRABA  -  kg   R$                 1,79
CEBOLA COMUM – kg              R$                 1,63
CENOURA  -   kg                                 R$                 1,29
MAÇÃ NACIONAL-  kg              R$                 3,35
MELANCIA     -  kg  R$                 1,15
BATATA COMUM   -   kg            R$                 1,28
BATATA DOCE    kg  R$                 1,69
TOMATE SALADA  -   kg             R$                 2,39
REPOLHO VERDE  -  kg  R$                 1,44
BANANA NANICA –KG                       R$                 1,35
MANDIOCA C/ CASCA -KG  R$                 1,49
PIMENTÃO VERDE –KG  R$                 4,35
MERCEARIA  
ARROZ ANAJA MAX  – 5 Kg *** (NA COMPRA DO FARDO C/ 06 = A UNIDADE SAI PORèR$ 8,75)***  R$                 8,85
ACUÇAR CRISTAL SILOE –*** (NA COMPRA DO FARDO C/ 15  = A UNIDADE SAI POR èR$ 3,60)****  R$                 3,65
OLEO DE SOJA CONCORDIA – 90   *** (NA COMPRA DA CAIXA COM 20 = A UNIDADE SAI  è R$ 2,85)***  R$                 2,89
ERVA MATE PARA TERERE BARÃO – 500 GR  R$                 3,49
ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr  R$                 5,98
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES – 500gr  R$                 9,45
FARROFA DE MANDIOCA ZAELI – PCT 500 GR  R$                 3,99
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL E DESNATADO – 1LT   *** (NA COMPRA DA CX C/12 A UNIDADE SAI POR èR$ 2,95)***  R$                 2,99
LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1LT    R$                 3,39
MACARRAO DALLAS SPECIALITA – 500 GR ***(NA COMPRA DO FARDO C/ 24pct  A UNIDADE SAI PORè R$ 1,55)***  R$               1,59
MISTURA PARA BOLO FLEISCHMANN -450gr – SABORES  R$                 4,79
ROSQUINHAS TRIUNFO 400gr – SABORES  R$                 4,69
LEITE EM PO NINHO – 400 GR  R$               11,99
CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml – uni  R$                 1,75
LIMPA PISO PERFUMADO CASA & FLOR – 500ml- FRAGANCIAS  R$                 2,89
AGUA SANITARIA PEQUI – 2lts  R$                 4,18
AMACIANTE LILY DE VIDA – 2lts – FRAGANCIAS  R$                 4,12
SABÃO BARRA ALPES c/05un  R$                 4,88
INSETICIDA SBP – Lv450mlPg300ml  R$                 9,99
DETERGENTE EM PO TIXAN YPÊ -  1KG  R$                 4,39
CREME DENTAL SORRISO LIMPEZA COMPLETA – 70gr  R$                 1,19

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Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

 

 

 

 

 

 

 

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