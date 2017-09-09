Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

AÇOUGUE COSTELA RIPA BOVINO - KG R$ 8,49 COSTELA MINGUINHA BOVINO - KG R$ 8,49 PONTA DE PEITO BOVINO - KG R$ 13,95 CAPA DO CONTRA FILE BOVINO - KG R$ 13,95 PATINHO BOVINO - KG R$ 15,99 CARNE MOIDA BOVINO - KG R$ 10,15 MUSCULO BOVINO - KG R$ 10,99 AGULHA BOVINO - KG R$ 11,49 FRALDINHA BOVINO - KG R$ 10,99 CONTRA FILE BOVINO - KG R$ 17,99 PALETA SUINA - KG R$ 9,50 COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG R$ 4,39 PONTA DE COSTELA BOVINA KG R$ 15,99 LINGUIÇA P/CHURRASCO AURORA – Kg R$ 9,99 MUSSARELA LEIPAN KG *** (NA COMPRA DA PEÇA INTEIRA O KG SAI POR èR$ 17,99)*** R$ 18,49 MARGARINA DELICIA – 500 GR R$ 4,65 APRESUNTADO LANCHE PEPERI – PEÇA /PEDAÇO – Kg R$ 9,65 SALSICHA NOBRE – Kg R$ 5,88 HORT FRUT ALHO – KG R$ 19,49 ABACAXI – UNID R$ 2,79 LARANJA - Kg R$ 0,98 BETERRABA - kg R$ 1,79 CEBOLA COMUM – kg R$ 1,63 CENOURA - kg R$ 1,29 MAÇÃ NACIONAL- kg R$ 3,35 MELANCIA - kg R$ 1,15 BATATA COMUM - kg R$ 1,28 BATATA DOCE kg R$ 1,69 TOMATE SALADA - kg R$ 2,39 REPOLHO VERDE - kg R$ 1,44 BANANA NANICA –KG R$ 1,35 MANDIOCA C/ CASCA -KG R$ 1,49 PIMENTÃO VERDE –KG R$ 4,35 MERCEARIA ARROZ ANAJA MAX – 5 Kg *** (NA COMPRA DO FARDO C/ 06 = A UNIDADE SAI PORèR$ 8,75)*** R$ 8,85 ACUÇAR CRISTAL SILOE –*** (NA COMPRA DO FARDO C/ 15 = A UNIDADE SAI POR èR$ 3,60)**** R$ 3,65 OLEO DE SOJA CONCORDIA – 90 *** (NA COMPRA DA CAIXA COM 20 = A UNIDADE SAI è R$ 2,85)*** R$ 2,89 ERVA MATE PARA TERERE BARÃO – 500 GR R$ 3,49 ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr R$ 5,98 CAFÉ TRÊS CORAÇÕES – 500gr R$ 9,45 FARROFA DE MANDIOCA ZAELI – PCT 500 GR R$ 3,99 LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL E DESNATADO – 1LT *** (NA COMPRA DA CX C/12 A UNIDADE SAI POR èR$ 2,95)*** R$ 2,99 LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1LT R$ 3,39 MACARRAO DALLAS SPECIALITA – 500 GR ***(NA COMPRA DO FARDO C/ 24pct A UNIDADE SAI PORè R$ 1,55)*** R$ 1,59 MISTURA PARA BOLO FLEISCHMANN -450gr – SABORES R$ 4,79 ROSQUINHAS TRIUNFO 400gr – SABORES R$ 4,69 LEITE EM PO NINHO – 400 GR R$ 11,99 CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml – uni R$ 1,75 LIMPA PISO PERFUMADO CASA & FLOR – 500ml- FRAGANCIAS R$ 2,89 AGUA SANITARIA PEQUI – 2lts R$ 4,18 AMACIANTE LILY DE VIDA – 2lts – FRAGANCIAS R$ 4,12 SABÃO BARRA ALPES c/05un R$ 4,88 INSETICIDA SBP – Lv450mlPg300ml R$ 9,99 DETERGENTE EM PO TIXAN YPÊ - 1KG R$ 4,39 CREME DENTAL SORRISO LIMPEZA COMPLETA – 70gr R$ 1,19

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