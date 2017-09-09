Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão
Confira a super ofertas em nossos Supermercados
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|AÇOUGUE
|COSTELA RIPA BOVINO - KG
|R$ 8,49
|COSTELA MINGUINHA BOVINO - KG
|R$ 8,49
|PONTA DE PEITO BOVINO - KG
|R$ 13,95
|CAPA DO CONTRA FILE BOVINO - KG
|R$ 13,95
|PATINHO BOVINO - KG
|R$ 15,99
|CARNE MOIDA BOVINO - KG
|R$ 10,15
|MUSCULO BOVINO - KG
|R$ 10,99
|AGULHA BOVINO - KG
|R$ 11,49
|FRALDINHA BOVINO - KG
|R$ 10,99
|CONTRA FILE BOVINO - KG
|R$ 17,99
|PALETA SUINA - KG
|R$ 9,50
|COXA SOBRE COXA OURO/BELLO - KG
|R$ 4,39
|PONTA DE COSTELA BOVINA KG
|R$ 15,99
|LINGUIÇA P/CHURRASCO AURORA – Kg
|R$ 9,99
|MUSSARELA LEIPAN KG *** (NA COMPRA DA PEÇA INTEIRA O KG SAI POR èR$ 17,99)***
|R$ 18,49
|MARGARINA DELICIA – 500 GR
|R$ 4,65
|APRESUNTADO LANCHE PEPERI – PEÇA /PEDAÇO – Kg
|R$ 9,65
|SALSICHA NOBRE – Kg
|R$ 5,88
|HORT FRUT
|ALHO – KG
|R$ 19,49
|ABACAXI – UNID
|R$ 2,79
|LARANJA - Kg
|R$ 0,98
|BETERRABA - kg
|R$ 1,79
|CEBOLA COMUM – kg
|R$ 1,63
|CENOURA - kg
|R$ 1,29
|MAÇÃ NACIONAL- kg
|R$ 3,35
|MELANCIA - kg
|R$ 1,15
|BATATA COMUM - kg
|R$ 1,28
|BATATA DOCE kg
|R$ 1,69
|TOMATE SALADA - kg
|R$ 2,39
|REPOLHO VERDE - kg
|R$ 1,44
|BANANA NANICA –KG
|R$ 1,35
|MANDIOCA C/ CASCA -KG
|R$ 1,49
|PIMENTÃO VERDE –KG
|R$ 4,35
|MERCEARIA
|ARROZ ANAJA MAX – 5 Kg *** (NA COMPRA DO FARDO C/ 06 = A UNIDADE SAI PORèR$ 8,75)***
|R$ 8,85
|ACUÇAR CRISTAL SILOE –*** (NA COMPRA DO FARDO C/ 15 = A UNIDADE SAI POR èR$ 3,60)****
|R$ 3,65
|OLEO DE SOJA CONCORDIA – 90 *** (NA COMPRA DA CAIXA COM 20 = A UNIDADE SAI è R$ 2,85)***
|R$ 2,89
|ERVA MATE PARA TERERE BARÃO – 500 GR
|R$ 3,49
|ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 – 400gr
|R$ 5,98
|CAFÉ TRÊS CORAÇÕES – 500gr
|R$ 9,45
|FARROFA DE MANDIOCA ZAELI – PCT 500 GR
|R$ 3,99
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL E DESNATADO – 1LT *** (NA COMPRA DA CX C/12 A UNIDADE SAI POR èR$ 2,95)***
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1LT
|R$ 3,39
|MACARRAO DALLAS SPECIALITA – 500 GR ***(NA COMPRA DO FARDO C/ 24pct A UNIDADE SAI PORè R$ 1,55)***
|R$ 1,59
|MISTURA PARA BOLO FLEISCHMANN -450gr – SABORES
|R$ 4,79
|ROSQUINHAS TRIUNFO 400gr – SABORES
|R$ 4,69
|LEITE EM PO NINHO – 400 GR
|R$ 11,99
|CERVEJA NOVA SCHIN – 350ml – uni
|R$ 1,75
|LIMPA PISO PERFUMADO CASA & FLOR – 500ml- FRAGANCIAS
|R$ 2,89
|AGUA SANITARIA PEQUI – 2lts
|R$ 4,18
|AMACIANTE LILY DE VIDA – 2lts – FRAGANCIAS
|R$ 4,12
|SABÃO BARRA ALPES c/05un
|R$ 4,88
|INSETICIDA SBP – Lv450mlPg300ml
|R$ 9,99
|DETERGENTE EM PO TIXAN YPÊ - 1KG
|R$ 4,39
|CREME DENTAL SORRISO LIMPEZA COMPLETA – 70gr
|R$ 1,19
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS