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Supermercado Santa Clara

Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Venha conferir nossas ofertas

Luiz Guido Junior

Publicado em 23/09/2017 às 08:24

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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.

 

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PRODUTOS  R$ 
ARROZ DALLAS – 5kg –Pct  R$       9,49
ARROZ DALLAS – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por  R$       9,29
ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni  R$       2,89
ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR  R$       2,85
FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg  R$       1,89
FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por  R$       1,85
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct  R$       3,45
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por  R$       3,29
ERVA MATE PARA TERERE BARÃO  -500gr – PCT  R$       3,49
ACHOCOLATADO NESCAU – 400gr - lt  R$       5,98
EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340gr- lt  R$       3,25
MACARRAO DALLAS ESPECIALITA ESPAGUETE E PARAFUSO –Pct- 500G   R$       1,59
MACARRAO DALLAS ESPECIALITA ESPAGUETE E PARAFUSO-Pct- 500GR- NA COMPRA DO FARDO C/24un- A UNIDADE SAI POR   R$       1,55
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL  – 1lt-Unidade  R$       2,99
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL  – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR  R$       2,95
CERVEJA BAMBOA– 269ml – unidade  R$       1,39
AMACIANTE YPÊ 2lts - FRAGANCIAS  R$       5,99
DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – CARTUCHO – UNI  R$       4,39
CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 -90gr- UNI  R$       5,59
REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts  R$       2,79
SABONETE FRANCIS LUXO – 90gr- FRAGANCIAS  R$       1,69
RAÇÃO P/ CÃO  MARTIN DOG – 7kg  R$      17,99
SEXTA E SÁBADO DA CARNE  
COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG  R$       7,99
PONTA DE PEITO BOVINO – Kg  R$      13,95
COXÃO DURO  E PATINHO BOVINO – KG  R$      15,99
SURTUM BOVINO – kg  R$      14,99
PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg  R$      15,49
AGULHA BOVINA – KG  R$      11,49
FRALDINHA BOVINA – KG  R$       9,99
COXA E SOBRECOXA DORSAL– KG  R$       4,38
PALETA SUÍNA C/PELE – KG  R$       9,50
CONTRA FILÉ BOVINO – Kg 17,99

Endereço dos Supermercados Santa Clara

Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225

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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815

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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613

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