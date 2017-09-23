Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
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O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|PRODUTOS
|R$
|ARROZ DALLAS – 5kg –Pct
|R$ 9,49
|ARROZ DALLAS – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|R$ 9,29
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni
|R$ 2,89
|ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,85
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg
|R$ 1,89
|FARINHA DE TRIGO DALLAS – 1kg*fardo com 10PCT* a unidade sai por
|R$ 1,85
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct
|R$ 3,45
|AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por
|R$ 3,29
|ERVA MATE PARA TERERE BARÃO -500gr – PCT
|R$ 3,49
|ACHOCOLATADO NESCAU – 400gr - lt
|R$ 5,98
|EXTRATO DE TOMATE ELEFANTE – 340gr- lt
|R$ 3,25
|MACARRAO DALLAS ESPECIALITA ESPAGUETE E PARAFUSO –Pct- 500G
|R$ 1,59
|MACARRAO DALLAS ESPECIALITA ESPAGUETE E PARAFUSO-Pct- 500GR- NA COMPRA DO FARDO C/24un- A UNIDADE SAI POR
|R$ 1,55
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-Unidade
|R$ 2,99
|LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR
|R$ 2,95
|CERVEJA BAMBOA– 269ml – unidade
|R$ 1,39
|AMACIANTE YPÊ 2lts - FRAGANCIAS
|R$ 5,99
|DETERGENTE EM PÓ TIXAN YPÊ – 1kg – CARTUCHO – UNI
|R$ 4,39
|CREME DENTAL COLGATE TOTAL 12 -90gr- UNI
|R$ 5,59
|REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts
|R$ 2,79
|SABONETE FRANCIS LUXO – 90gr- FRAGANCIAS
|R$ 1,69
|RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg
|R$ 17,99
|SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|COSTELA RIPA E MINGUINHA- BOVINA – KG
|R$ 7,99
|PONTA DE PEITO BOVINO – Kg
|R$ 13,95
|COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG
|R$ 15,99
|SURTUM BOVINO – kg
|R$ 14,99
|PONTA DE COSTELA BOVINA – Kg
|R$ 15,49
|AGULHA BOVINA – KG
|R$ 11,49
|FRALDINHA BOVINA – KG
|R$ 9,99
|COXA E SOBRECOXA DORSAL– KG
|R$ 4,38
|PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|R$ 9,50
|CONTRA FILÉ BOVINO – Kg
|17,99
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS