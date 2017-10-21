Sabadão da Explosão do Supermercado Santa Clara

Supermercado Santa Clara
Confira nossas Ofertas
O Supermercado Santa Clara inicia o sábado com grandes promoções de hortifrúti, açougue, mercearia, frios, bebias e higiene e limpeza. Preços baixos para economizar no final de semana e fazer o tradicional churrasco com a família com produtos de qualidade. Confira as ofertas.
|
Ofertas Válidas para os dias 20 e 21 de outubro ou enquanto durarem os estoques
|
|
PRODUTOS
|
R$
|
ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg –Pct
|
9,99
|
ARROZ DALLAS PRIMO PIATTO – TIPO 01 – 5kg *FARDO COM 06 PACOTE* a unidade sai por
|
9,95
|
ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml- uni
|
2,89
|
ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA -900ml-*CAIXA FECHADA C/20un A UNIDADE SAI POR
|
2,85
|
BIS CHOCOLATE AO LEITE E BRANCO – 126gr
|
3,99
|
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg- Pct
|
3,45
|
AÇÚCAR CRISTAL SILOÉ – 2kg-*FARDO C/15Pct* a unidade sai por
|
3,29
|
ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 - 400gr – lt
|
5,99
|
ACHOCOLATADO TODDYNHO – 200ml
|
1,69
|
BISCOITO WAFER DALLAS - 110gr- SABORES
|
1,39
|
EXTRATO DE TOMATE SALSARETTI – 330gr-
|
2,48
|
SHAMPOO MONANGE FRAGANCIAS – 350ml
|
4,59
|
REFRESCO EM PÓ TANG -25gr- SABORES
|
0,95
|
LEITE PIRACANJUBA ZERO LACTOSE – 1lt
|
3,29
|
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL/DESNATADO E SEMIDESNATADO– 1lt-Unidade
|
2,75
|
LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL /DESNATADO E SEMIDESNATADO – 1lt-* CAIXA C/12Un*A UNIDADE SAI POR
|
2,69
|
REFRIGERANTE FRUTILLA – 2lts – SABORES
|
2,89
|
AMACIANTE ROUPAS YPÊ – 2lts – FRAGANCIAS
|
5,89
|
DETERGENTE EM PÓ OMO MULTI AÇÃO – Lv1Kg e Pg900gr
|
6,49
|
RAÇÃO P/ CÃO MARTIN DOG – 7kg
|
16,79
|
SEXTA E SÁBADO DA CARNE
|
|
CAPA DO CONTRA FILÉ - BOVINO – KG
|
15,45
|
PERNIL SUÍNO C/PELE - Kg
|
9,99
|
COXÃO MOLE BOVINO – Kg
|
17,99
|
MIOLO DA AGULHA E MIOLO DA PALETA – kg
|
15,39
|
CONTRA FILÉ BOVINO COM OSSO – Kg
|
13,99
|
AGULHA BOVINA – KG
|
11,48
|
CARNE MOÍDA BOVINA – KG
|
10,15
|
PONTA DE PEITO BOVINA– KG
|
13,45
|
PALETA SUÍNA C/PELE – KG
|
9,39
|
COXÃO DURO E PATINHO BOVINO – KG
|
15,98
Não perca nossas ofertas do Sabadão da Explosão dos Supermercados Santa Clara
Endereço dos Supermercados Santa Clara
Loja 1: Praça das Nações, 330 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-4225
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Loja 2: Rua Aziz Scaff, 2478 - Cohab - Anastácio-MS (67) 3245-4815
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Loja 3: Av. Manoel Murtinho, 2027 - Centro - Anastácio-MS (67) 3245-2613
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS